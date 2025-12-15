Un belén para honrar al «cadafal faller»

El Nacimiento presentado por José Ceballos y Francisco Sanabria en el Mercado Central incorpora un elemento prácticamente ya perdido dentro de la plástica fallera.

Las figuras de la Virgen María, San José y el Niño Jesús forman una escena en la que la madre sostiene al bebé en el regazo ante la mirada del padre, quien a su vez sostiene un gayato que está rematado por una rama de azucena, en alusión a la simbología mariana de la Virgen de los Desamparados.

Estas tres piezas son, según ha explicado el Ayuntamiento, el primero de los elementos que forman parte del belén, y que irá enriqueciéndose con nuevas adiciones en los próximos años. Así, los Reyes Magos se incorporarán el próximo ejercicio. De momento, una vez terminen las fiestas, estas figuras serán embaladas y guardadas en los propios bajos del Mercado Central.

Estas figuras, además, al ser tres y de gran tamaño, no dejan de ser simbología navideña y, contrariamente a las alternativas de nacimientos en miniatura, permiten que el público no se entretenga tanto como en los modelos anteriores, generando tapones en plena temporada alta del Mercado.

El "cadafal" está decorado con la misma cenefa del Mercado Central / Moisés Domínguez

El caso es que los dos artistas han hecho un guiño a la construcción tradicional de Fallas, rescatando un elemento que ha caído plenamente en desuso: las figuras ganan altura subiéndolas a un pedestal.

Es lo que, tradicionalmente, se ha denominado «cadafal», y que, a estas alturas de siglo, ha desaparecido de la concepción artística de las fallas. Es el pequeño escenario sobre el que se asientan las escenas que «rodaban» los monumentos. Para ello, los «ninots» tenían un palo de sujeción, con el que se «pinchaba» al suelo del escenario. Estas pequeñas plataformas conformaron durante décadas, mucho más de cien años, la estructura de la falla convencional.

El «cadafal» es producto de la propia evolución de la construcción fallera que, en sus primeras acepciones ya como obra consolidada, se levantaba sobre unas plataformas de gran altura, un «cadalso». Muchas de las fotografías decimonónicas muestran esa estructura: un escenario sobre el que se desarrolla la trama satírica, normalmente formada por dos o tres «ninots». Una fórmula que también coincide en el tiempo con otro tipo de monumentos plantados a ras de suelo, como también hay en registros fotográficos.

Falla calle Caballeros de 1931 / Biblioteca Valenciana

Cada vez menos

Conforme las fallas evolucionaron y aumentaron en tamaño y complejidad, ya no hacía falta llamar la atención desde la altura. Esto propicia que la altura del cadafal vaya descendiendo. Sin embargo, hasta el cambio entre el siglo XX y XXI se seguirá manteniendo: la estructura de cuerpo central y remate, a cuyos pies de extienden las escenas sobre estos «cadafals». Repitiendo, a escala casi de suelo, el concepto de obra de teatro petrificada que representa la falla cuando evoluciona desde la simple hoguera a la figura corpórea con mensaje satírico.

Coincidiendo en el tiempo con la aparición de nuevos materiales de construcción, los «cadafals» fueron desapareciendo hasta el punto de que, en la actualidad, casi no se hacen: las figuras se colocan directamente en el suelo: el ninot se sujeta con peanas cuadradas de madera, que se invisibilizan con decoración que ha hecho desaparecer los escenarios, como es el césped, piedra de colores o yesca.

Decorado como el Mercado

Los «cadafals» debían tener adornos para que no fuera una simple superficie plana y anodina. En el caso de la obra navideña, Ceballos y Sanabria utilizan las volutas y escudos que se pueden ver, formando una cenefa, en la fachada exterior del mercado Central.

La desaparición del «cadafal» compromete la propia definición de la falla a la hora de buscarle un sinónimo.

La falla Triador reprodujo este año su falla de 1900, con un gran "cadafal" / Moisés Domínguez

Ya no es sinónimo de «falla»

La tendencia actual es la de repudiar «monumento», cuando la definición de la RAE no solo es adecuada, sino que la prestigia: («Construcción que posee valor artístico» y «Obra artística, memorable por su mérito excepcional») con el único añadido de que, en este caso, se quema.

La RAE define «Falla» como «Conjunto de figuras de carácter burlesco que, dispuestas sobre un tablado, se queman públicamente en Valencia por las fiestas de San José». Cada vez con menos tablados.

