Fallas en Diciembre | Y ella es... la ganadora

Fue fallera mayor de Cádiz-Los Centelles en 2018 y, en los ratos, libres, corre. Y, corre mucho. Raquel Veintimilla ha sido la ganadora del Maratón de València Triniad Alfonso en categoría femeninna de la clasificación de falleros. Es decir, aquellos que, siéndolo, lo reflejaron en la inscripción. Y lo hizo ocupando el puesto 29 en la clasificación general de miembros de comisiones, después de acabar con 3.05:42 en meta. Y conste que el maratón es una carrera que para ella puede ser hasta "corta", puesto que es especialista en trails de montaña.

El ganador absoluto fue Juan Antonio López Guijarro, de Peridista Gil Sumbiela-Azucena, quien ganó por apenas medio minuto a un particular duelo con Vicente Villalba, de San José de Pignatelli: 2.35:54 por 2.36:27. Y duelo además porque son los ganadores de las ediciones de 2023 y 2024, respectivamente.

Un total de 347 miembros confesos de comisiones han participado en la prueba.