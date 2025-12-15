En Directo
Fallas en Diciembre | Y ella es... la ganadora
Las noticias de la fiesta
El año termina con la actividad fallera en pleno vigor
Síguenos en Instagram pinchando este enlace
Pincha aquí para conocer el Programa de Festejos de las Fallas 2026
Agenda del Lunes, 15 de diciembre
19.30 h. En Jerónima Galés, entrega del premio Brillant, del Círculo de Opinión Bunyols de Brillants, a Antonio de Zárate.
21.30 H. En La Rambleta, Teatre Faller. Primera Categoría. Duque de Gaeta-Pobla de Farnals. “Molta Merda”
La alerta suspendió actos a mansalva este fin de semana. Del programa oficial apenas se salvó una presentación de corte de honor y la entrega de los premios de belenes, que así se podrán colocar delante de las respectivas obras. Que, os recuerdo, son visitables durante las próximas dos semanas y media.
Agenda del Lunes, 15 de diciembre
19.30 h. En Jerónima Galés, entrega del premio Brillant, del Círculo de Opinión Bunyols de Brillants, a Antonio de Zárate.
21.30 H. En La Rambleta, Teatre Faller. Primera Categoría. Duque de Gaeta-Pobla de Farnals. “Molta Merda”
La alerta roja suspendió casi el cien por cien del programa de actividades en las comisiones y en la Junta Central Fallera, por lo que habrá que reubicarlas en el calendario. Sobre todo, las presentaciones, que están en plena temporada alta y para las que no sobra tiempo.
Hay comisiones que reorganizaron el día. Por ejemplo, Artes y Oficios-Actor Llorens se reunió en el casal, los que pudieron, para celebrar una comida ya que porque su cuadro de honor, Saray, Manuela e Ian, tendràn que esperar un poco a imponerles la banda.
Podría decirse que, salvo alguna excepción, Vall de Laguar-Padre Ferris lleva todo el Siglo XXI ofrecieron alternativas artísticas, cuanto menos, particulares. Muchos de sus proyectos podrían considerarse Experimentales o de altísima creatividad. Imposible olvidarse de las ocho fallas grandes que allí, en su comisión, plantó Pedro Rodríguez. En los últimos años continúan apostando por visiones muy propias y en esta ocasión repiten experiencia con Anna Ruiz, quien ha exhibido ya su proyecto, junto con no tanto un boceto com una imgen gráfica con alguno de los protagonistas de los "Subjectes" que verán la luz en marzo
Han comenzado ya los trámites para recibir las ayudas de las Agrupaciones que, de acuerdo con lo previsto (el 4 por ciento del presupuesto), repartirán 148.816 euros en función al número de comisiones.
Fue fallera mayor de Cádiz-Los Centelles en 2018 y, en los ratos, libres, corre. Y, corre mucho. Raquel Veintimilla ha sido la ganadora del Maratón de València Triniad Alfonso en categoría femeninna de la clasificación de falleros. Es decir, aquellos que, siéndolo, lo reflejaron en la inscripción. Y lo hizo ocupando el puesto 29 en la clasificación general de miembros de comisiones, después de acabar con 3.05:42 en meta. Y conste que el maratón es una carrera que para ella puede ser hasta "corta", puesto que es especialista en trails de montaña.
El ganador absoluto fue Juan Antonio López Guijarro, de Peridista Gil Sumbiela-Azucena, quien ganó por apenas medio minuto a un particular duelo con Vicente Villalba, de San José de Pignatelli: 2.35:54 por 2.36:27. Y duelo además porque son los ganadores de las ediciones de 2023 y 2024, respectivamente.
Un total de 347 miembros confesos de comisiones han participado en la prueba.
Isidro Ventiscas ha hecho una pequeña parada en el trabajo de taller para hacer y publicar esta fotografía, de un cuerpo central para las próximas Fallas. A los infantiles de la comisión les servirá como charla pedagógica para explicarles qué era un Cine Exin Super 8.
Tras el relevo en los cargos representativos de la fiesta, aquellas que han finalizado el periplo pasan a vivir el "post-reinado". Y una de las liturgias que les espera es fuera de la propia fiesta fallera: en la Corporación de Granaders de la Verge del Cabanyal las nombran Clavariesas de Honor, en este caso de 2026. Berta y Lucía desfilarán con la teja y el traje negro el Viernes de Dolor detrás de la imagen dolorosa. Y es, por definición, una de las procesiones más mediáticas del ciclo.
Os seguimos mostrando bocetos de las Fallas que han de venir.
- València suspende las clases en 32 colegios este lunes por las lluvias de la borrasca Emilia
- València se corta la lengua
- València estudia suspender las clases del lunes por las alertas meteorológicas
- ¿Hay colegio mañana en Valencia ciudad? Esta es la hora a la que se sabrá si se suspenden las clases
- Los expertos confirman que los Peligni fueron los fundadores de València
- Suspensión de clases en València: ¿Cuáles son los 32 colegios que no abren el lunes por la alerta roja?
- La Plaza del Ayuntamiento tendrá forma elíptica, un manantial y adoquinado con guiño a la mascletà
- Se refuerzan las restricciones en València para el domingo por la alerta roja