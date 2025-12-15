El PSOE reclama nuevamente la moción sobre el uso publicitario de las falleras mayores

El Grupo Municipal Socialista ha reclamado que se desbloquee la moción que señalara las limitaciones para el uso de la imagen de las falleras mayores de València en campañas publicitarias y que se rompió el pasado verano, cuando parecía que se iba a llegar a un cierto consenso.

Así, la concejala Nuria Llopis reclamará en comisión "que se apruebe por fin la moción que lleva ya un año encima de la mesa”.

Esta moción viene a cuenta de los viajes promocionales en barco que se han celebrado los dos últimos años, y que este año se solucionó, burocráticamente, al hacerse por la forma de "convenio", en el que había contraprestaciones: las falleras mayores de València cedían su imagen para que Trasmed hiciera publicidad -de hecho, la siguen haciendo, anunciándose incluso en la portada de la web de la JCF- y la naviera ponía a disposición un barco para hacer una jornada de convivencia con las candidatas a fallera mayor de València, e incluyendo durante estas 24 horas -no dura más el viaje- un acto institucional, en 2024 en Ibiza y en 2025 en Palma-.

El PSOE promovió una moción sobre la que parecía que habría acuerdo, pero éste finalmente se rompió el consenso. "A última hora el Partido Popular se echó atrás y decidió posponer la votación” aseguró Llopis.

La "mercantilización" en palabras de PSOE, el uso de la imagen de las falleras por parte de empresas, especialente que tienen la condición de patrocinadores, es una constante no de los últimos años, sino de las últimas décadas. Por esta situación han pasado todos los partidos políticos (PSOE, UV, PP y Compromís) sin que esté claro -ni siquiera revisado con el tiempo- qué puede considerarse una cesión lógica y cual no. O incluso cual se puede aceptar cuando se hace desde fuera del ámbito de la Junta Central Fallera, por parte de marcas y empresas que no tienen papel oficial o institucional. O qué puede considerarse que entra en el capítulo del abuso y que sucede normalmente en el campo de la indumentaria.

Sea cual sea la formulación final, lo que no va a conseguir la oposición municipal es evitar el viaje en barco. De hecho, desde el equipo de gobierno se tiene claro, por informes jurídicos, que la contraprestación por convenio es legal y que acudir a determinadas marcas comerciales es necesario desde el momento que colaboran con la fiesta, sea en términos de dinero o de servicios. A día de hoy, mientras Trasmed siga interesado en mantener este viaje, no hay intención de desaprovecharlo. Pero no menos cierto es que no hay un reglamento en el que se especifique quien puede y quien no adosar la marca a la figura de las falleras mayores.

"Es un error"

“Desde entonces, este gobierno ha sido incapaz de reconocer que la mercantilización de las Falleras Mayores es un error y sigue sin aprobar la moción. De hecho, se sigue mercantilizando a las Falleras sin ningún tipo de rubor" asegura Llopis.