La asamblea bloquea el Programa de Fallas 2026 en protesta por el lectivo del 16 de marzo

La asamblea de presidentes ha tomado la inusitada decisión de votar en contra del Programa de Festejos de las Fallas 2026. Es decir, bloquear hasta nueva orden su aplicación. Con la pretensión de que esto suponga obligar al Ayuntamiento a convocar al Consejo Escolar y a la Generalitat para conseguir, o tratar de conseguir, una jornada extra de festivo para el 16 de marzo. Y que, en todo caso, el programa se aprueba más adelante, en una asamblea extraordinaria, aunque para cuando esto suceda, alguno de los festejos ya haya tenido que ser reubicado.

La lectura del Programa y su sometimiento a votación volvió a mostrar el disgusto de la asamblea de presidentes por la decisión del Consejo Escolar de considerar lectivo el 16 de marzo. Y han empleado su no aprobación para hacer saltar la banca y obligar a presionar a través del Consejo Escolar.

La ponencia corrió a cargo del que fuera presidente de la Interagrupación, Jesús Hernández Motes, y en su momento némesis de la presidencia de la Junta Central Fallera en tiempos de Compromís. Enrolado ahora en la falla de Carpesa, pero haciendo de portavoz de una campaña promovida por la Agrupación de Fallas de Rascanya, tomó la palabra para mostrar ese desagrado por que 16 de marzo en el que los infantiles tienen que ir al colegio.

Arremetió contra la decisión del consejo, que "fue ganado por los sindicatos para disponer de un puente festivo que no favoreció en nada a la fiesta fallera" (en alusión al 10 de octubre). Y ya puestos reclamó no ya que ahora, sino para el futuro, no desde el 16, sino que desde el 15, sí o sí, se regle la libranza escolar "aunque sea acabando el curso uno o dos días más tarde".

Se apeló como solución a esa jornada maldita la posibilidad de tener más días no lectivos que en legislación de la Generalitat, señala que, por "circunstancias excepcionales", se puede tomar un día más, aunque se acabe un día más tarde (en este caso sería el lunes 22 de junio).

Y para aplicar una medida de fuerza, se reclamó que no se aprobara el Programa de Festejos. "Porque no podemos aprobar un Programa con un acto infantil al que no pueden asistir los niños. ¿O es que la mejor opción es no ir a clase ese día y premiar el absentismo escolar?". Curiosamente, en el debate no se incidió en el problema logístico que supone la salida escolar, tanto a pie como con autobuses, en zonas de la ciudad que estarán ya saturadas ese día.

Santiago Ballester reconocía, en turno de réplica, que no podía estar "más de acuerdo contigo" en lo tocante a lo que considera injusto del 16 de marzo. "Pero hablar es fácil, pero cuando hay que atenerse a unas leyes y ordenanzas es más difícil. Tenéis toda la razón, pero seguro que vosotros también formáis parte de Ampas o sois profesores. El malestar lo comparto yo y lo comparte el Ayuntamiento al completo. Pero en la reunión del Consejo Escolar nos quedamos solos, completamente solos, con nuestra propuesta (que era que fueran festivos escolares el 16, 17 y 18 de marzo). No podemos hacer nada y quisiera pensar que este pensamiento cale en los Sindicatos y en las Ampas y se lo hagan ver". Incluso recordó que había propuestas "aún peores, que eran para salir corriendo".

Pero en el parlamento fallero insistieron en que, aunque las fechas no lectivas se comunican en julio, se pueden reglar excepciones. Y como argumento se sostuvo que "es una falta de respeto a las Fallas, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que además afecta a lo más importante, los infantiles, el futuro de la fiesta. Si hay ánimo e intención, seguro que se puede conseguir". Estos argumentos se sumaron a las habituales reivindicaciones del mundo fallero, que reclamaba formar parte del Consejo Escolar "igual que otras asociaciones forman parte del Bando de Fallas".

Finalmente se llegó a la votación y se rechazó el Programa. Esto quiere decir que, en el mejor de los casos, hay que convocar o pedir al Consejo Escolar -a punto de la diáspora vacacional-, que este acepte esta excepcionalidad y que, a su vez, se traslade a la Generalitat. Y con todo esto hecho, pase lo que pase, volver a convocar un pleno y una asamblea extraordinaria.

Al concejal Santiago Ballester no le gustó nada la decisión "porque creo que no somos conscientes de lo que supone esto. Creo que las quejas, que son más que legítimas, son suficientemente consistentes para que hayan calado de cara al futuro, pero ahora mismo solo queda lo que hay: de momento, no hay Programa de Festejos".

Una vez tomada la decisión se intentaron aplicar antibióticos en el turno de Ruegos y Preguntas: "¿no se puede aplazar dos horas la entrega de premios para que los niños lleguen?" se preguntó, en alusión al acto que tiene el meollo del problema: que no le da tiempo a los niños a asistir. Se les contestó que no es tan fácil como parece "porque en un acto de esta envergadura hay Movilidad, hay Policía... nos ayudan mucho, pero igual no se puede". Y para darle el punto extravagante, ya se entró en el debate quien había "ganado" o "perdido" la votación, si la asamblea, la Junta Central Fallera, todos, ninguno...

No menos enfadado estaba el vicepresidente de Festejos, Alberto de Marco, quien al acabar la asamblea se dirigió a Hernández Motes preguntándole si creía que con la medida adoptada se soluciona el problema. Cuando, tras alguna evasiva, le contestó que "quizá no", le espetó que "ya me lo has dicho todo".

¿Y qué pasa ahora?

El programa mientras, queda en suspenso. El primer acto previsto, por ejemplo, es el 11 de enero, la presentación de los Pasodobles de las Falleras Mayores. El 15 es la Gala de la Indumentaria y el 16, la Gala de la Pirotecnia. Y no se van a celebrar, porque la Asamblea ha votado que no y la mesa tiene claro que no va a hacer nada que está en contra de lo votado por los presidentes de falla, aunque sean actos que pueden considerarse menores para lo que es el gran público fallero. Resulta evidente que los actos principales se celebrarán sin novedad, pero el quebranto burocrático y efectivo es evidente. Es el precio a pagar por un ejercicio de reivindicación, que solo con el tiempo se sabrá si está bien medido.

Un no lectivo habitual para muchos

Lo curioso del caso es que el 16 no lectivo es una realidad que miles de niños de la ciudad ya viven cada año: aquellos que estudian en colegios radicados fuera del término municipal y que, en numerosas ocasiones termina con absentismo laboral. De la misma manera que también son muchos los niños que no acuden al colegio el 20 de marzo, agotados tras una semana intensa.