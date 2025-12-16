Fallas en Diciembre | Hoy se puede liar parda...

Hoy es uno de esos días que carga el diablo. 16 de diciembre, hasta las 14 horas, es el plazo para pedir las subvenciones de falla. Para entendernos y para que quede claro: de monumento. Es un trámite relativamente sencillo pero está en juego una parte importante del coste de los monumentos grande e infantil.

Y se puede liar parda porque desde la JCF lo dicen bien claro: las solicitudes que se presenten más tarde de ese plazo "corren el riesgo de no poder ser revisadas a tiempo por el personal competente". Y en ese caso, "si alguna instancia tuviese un defecto de forma no subsanable si no pudiese ser revisada antes de la finalización del plazo quedaría" -y esto lo ponen con mayúsculas- "AUTOMÁTICAMENTE EXCLUIDA".