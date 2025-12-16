En Directo
Fallas en Diciembre | Hoy se puede liar parda...
Las noticias de la fiesta
El año termina con la actividad fallera en pleno vigor
Agenda del Martes, 16 de diciembre
21.30 H. En La Rambleta, Teatre Faller. Primera Categoría. Cádiz-Cura Femenía. “Sota Teràpia”
Hoy repasamos esta galería:
En las visitas a los talleres ya empiezan a vislumbrarse mucho más que apuntes. Las fallas empiezan a tomar forma. Es lo que pudieron disfrutar los falleros de Conserva-Berenguer Mallol. La marea azulona visitó a Miguel Banaclocha y a Salva Dolz para contemplar lo que serán sus propuestas el próximo mes de marzo. Cuarta A y Tercera les esperan.
En cuanto las alertas se han relajado, ha vuelto la normalidad a la agenda: Carmen Prades acudió este lunes a entregar a Antonio de Zárate, el presidente más longevo de la historia de las Fallas, la distinción del Círculo de Opinión Bunyols de Brillants.
Hoy es uno de esos días que carga el diablo. 16 de diciembre, hasta las 14 horas, es el plazo para pedir las subvenciones de falla. Para entendernos y para que quede claro: de monumento. Es un trámite relativamente sencillo pero está en juego una parte importante del coste de los monumentos grande e infantil.
Y se puede liar parda porque desde la JCF lo dicen bien claro: las solicitudes que se presenten más tarde de ese plazo "corren el riesgo de no poder ser revisadas a tiempo por el personal competente". Y en ese caso, "si alguna instancia tuviese un defecto de forma no subsanable si no pudiese ser revisada antes de la finalización del plazo quedaría" -y esto lo ponen con mayúsculas- "AUTOMÁTICAMENTE EXCLUIDA".
Agenda del Lunes, 15 de diciembre
19.30 h. En Jerónima Galés, entrega del premio Brillant, del Círculo de Opinión Bunyols de Brillants, a Antonio de Zárate.
21.30 H. En La Rambleta, Teatre Faller. Primera Categoría. Duque de Gaeta-Pobla de Farnals. “Molta Merda”
La alerta suspendió actos a mansalva este fin de semana. Del programa oficial apenas se salvó una presentación de corte de honor y la entrega de los premios de belenes, que así se podrán colocar delante de las respectivas obras. Que, os recuerdo, son visitables durante las próximas dos semanas y media.
La alerta roja suspendió casi el cien por cien del programa de actividades en las comisiones y en la Junta Central Fallera, por lo que habrá que reubicarlas en el calendario. Sobre todo, las presentaciones, que están en plena temporada alta y para las que no sobra tiempo.
Hay comisiones que reorganizaron el día. Por ejemplo, Artes y Oficios-Actor Llorens se reunió en el casal, los que pudieron, para celebrar una comida ya que porque su cuadro de honor, Saray, Manuela e Ian, tendràn que esperar un poco a imponerles la banda.
Podría decirse que, salvo alguna excepción, Vall de Laguar-Padre Ferris lleva todo el Siglo XXI ofrecieron alternativas artísticas, cuanto menos, particulares. Muchos de sus proyectos podrían considerarse Experimentales o de altísima creatividad. Imposible olvidarse de las ocho fallas grandes que allí, en su comisión, plantó Pedro Rodríguez. En los últimos años continúan apostando por visiones muy propias y en esta ocasión repiten experiencia con Anna Ruiz, quien ha exhibido ya su proyecto, junto con no tanto un boceto com una imgen gráfica con alguno de los protagonistas de los "Subjectes" que verán la luz en marzo
Han comenzado ya los trámites para recibir las ayudas de las Agrupaciones que, de acuerdo con lo previsto (el 4 por ciento del presupuesto), repartirán 148.816 euros en función al número de comisiones.
