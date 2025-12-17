En Directo
Fallas en Diciembre | Las prioridades en la Asamblea...
Las noticias de la fiesta
El año termina con la actividad fallera en pleno vigor
Síguenos en Instagram pinchando este enlace
Pincha aquí para conocer el Programa de Festejos de las Fallas 2026
Nada más clásico a estas alturas que el calendario de Regala un Ninot, en el que cada mes tiene la ilustración de un artista fallero de reconocido prestigio. Este año, la firma incorpora una "promo" en la que, ayudando a difundir en instagram, se entra en un sorteo para llevárselo junto con una reproducción del célebra Gamusino de Paco Torres para la Plaza del Pilar en el año de pandemia y post pandemia.
En diciembre, recordamos...
El de Sergio Sánchez es un caso extraño en el escalafón de las Fallas: plantó en la competición del "Cap i Casal" en 2014, en la Plaza de Sant Joan. Después desapareció y no sería hasta 2024 cuando volvió de la mano de García Lorca-Oltá. Con la firma "Minidolls" ha hecho aportaciones más que interesantes, sobre todo con el proyecto de 2024, que salió redondo. Ahora, en la comisión vuelven a contar con él y ya van cuatro veces.
Para la falla grande repiten con Miguel Banaclocha, que el año pasado les reportó un octavo premio.
Estamos ya en plena temporada de visitas a los talleres. A estas alturas, las fallas ya tienen que estar en proceso avanzado. Manuel Arnau-Creu Coberta ha mostrado las imágenes de la visita al taller infantil. La hace Manuel Pons, quien planta dos en València y vecinas: ésta y Francisco Climent-Uruguay
Los fundamentos de la democracia sostienen que las decisiones las toman aquellos que ejercen el derecho a voto. Y eso es lo que se hizo en la última asamblea de presidentes, cuando la decisión de bloquear el Programa de Festejos es resultado de una votación legítima. Eso sí, con la participación de 79 comisiones de falla, menos de la cuarta parte del censo para una decisión trascendente. Como lo es la del jurado del Concurso de Fallas, que votaron 84 comisiones (entre una y otra, algunos se fueron o no votaron).
El pasado mes de septiembre, más de trescientas comisiones, más de tres cuartas partes del total, acudieron a otra votación: la de jurados para falleras mayores de València.
Este es el orden de prioridades en la fiesta, por si quedaba alguna duda.
La imagen del hemiciclo, con varias hileras vacías ente la primera fila, en la que estaban la fallera mayor de València y la corte, y el resto del mundo, es muy ilustrativa.
Carmen Prades y la corte de honor acudieron a la reunión siguiendo la costumbre de asistir a la última asamblea del año natural. Y aunque raro es el año en el que el debate no se extiende o enreda -es casi como si se hiciera adrede- en esta ocasión les vinieron a decir, sin anestesia, que, ahora mismo, sus Fallas no existen.
Al acabar la reunión, la directiva de la JCF acudió a explicarles que no hay que preocuparse, que, tarde o temprano, el programa se aprobará (se supone, aunque visto lo visto...) y que tendrán todos sus festejos.
Entre las imágenes que envió la Junta Central Fallera hay una que, seguramente, puede ser de cualquier momento de la reunión, pero habrá que convenir que parecen estar diciendo "¿Esto es verdad?"
Al acabar la reunión volvieron las sonrisas con la esperanza de que esto no sea más que un accidente (se supone). Y antes de marcharse, posaron en el árbol del Palau de la Música. El escenario en el que, el 30 de enero (se supone) vivirán uno de los momentos más importante de sus vidas: la Exaltación.
Pío XI-Fontanars terminó el año pasado con desencuentro y desamor con su artista -o sea, con incidencia ante la JCF-. Así que este año han cambiado de aires y es Agustín Torralba quien les realizará el proyecto. Curtido ya en muchas batallas, éste será su proyecto más ambicioso del curso.
Para la falla infantil, La Pío juega sobre seguro: un año más, David Ojeda, con quien el año pasdo lograron un rotundo primer premio en la sección Quinta
Hoy repasamos esta galería:
En las visitas a los talleres ya empiezan a vislumbrarse mucho más que apuntes. Las fallas empiezan a tomar forma. Es lo que pudieron disfrutar los falleros de Conserva-Berenguer Mallol. La marea azulona visitó a Miguel Banaclocha y a Salva Dolz para contemplar lo que serán sus propuestas el próximo mes de marzo. Cuarta A y Tercera les esperan.
En cuanto las alertas se han relajado, ha vuelto la normalidad a la agenda: Carmen Prades acudió este lunes a entregar a Antonio de Zárate, el presidente más longevo de la historia de las Fallas, la distinción del Círculo de Opinión Bunyols de Brillants.
Hoy es uno de esos días que carga el diablo. 16 de diciembre, hasta las 14 horas, es el plazo para pedir las subvenciones de falla. Para entendernos y para que quede claro: de monumento. Es un trámite relativamente sencillo pero está en juego una parte importante del coste de los monumentos grande e infantil.
Y se puede liar parda porque desde la JCF lo dicen bien claro: las solicitudes que se presenten más tarde de ese plazo "corren el riesgo de no poder ser revisadas a tiempo por el personal competente". Y en ese caso, "si alguna instancia tuviese un defecto de forma no subsanable si no pudiese ser revisada antes de la finalización del plazo quedaría" -y esto lo ponen con mayúsculas- "AUTOMÁTICAMENTE EXCLUIDA".
- València suspende las clases en 32 colegios este lunes por las lluvias de la borrasca Emilia
- València estudia suspender las clases del lunes por las alertas meteorológicas
- ¿Hay colegio mañana en Valencia ciudad? Esta es la hora a la que se sabrá si se suspenden las clases
- Un PAI acabará con el 'Chernobil de Campanar' situado frente a Nuevo Centro
- Los expertos confirman que los Peligni fueron los fundadores de València
- Suspensión de clases en València: ¿Cuáles son los 32 colegios que no abren el lunes por la alerta roja?
- Un fondo ruso presiona a familias de la Fuensanta para que abandonen sus hogares
- Se refuerzan las restricciones en València para el domingo por la alerta roja