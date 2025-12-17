Fallas en Diciembre | Las prioridades en la Asamblea...

Los fundamentos de la democracia sostienen que las decisiones las toman aquellos que ejercen el derecho a voto. Y eso es lo que se hizo en la última asamblea de presidentes, cuando la decisión de bloquear el Programa de Festejos es resultado de una votación legítima. Eso sí, con la participación de 79 comisiones de falla, menos de la cuarta parte del censo para una decisión trascendente. Como lo es la del jurado del Concurso de Fallas, que votaron 84 comisiones (entre una y otra, algunos se fueron o no votaron).

El pasado mes de septiembre, más de trescientas comisiones, más de tres cuartas partes del total, acudieron a otra votación: la de jurados para falleras mayores de València.

Este es el orden de prioridades en la fiesta, por si quedaba alguna duda.

La imagen del hemiciclo, con varias hileras vacías ente la primera fila, en la que estaban la fallera mayor de València y la corte, y el resto del mundo, es muy ilustrativa.

Asientos vacíos en la asamblea de presidentes / Moisés Domínguez

Carmen Prades y la corte de honor acudieron a la reunión siguiendo la costumbre de asistir a la última asamblea del año natural. Y aunque raro es el año en el que el debate no se extiende o enreda -es casi como si se hiciera adrede- en esta ocasión les vinieron a decir, sin anestesia, que, ahora mismo, sus Fallas no existen.

Al acabar la reunión, la directiva de la JCF acudió a explicarles que no hay que preocuparse, que, tarde o temprano, el programa se aprobará (se supone, aunque visto lo visto...) y que tendrán todos sus festejos.

Entre las imágenes que envió la Junta Central Fallera hay una que, seguramente, puede ser de cualquier momento de la reunión, pero habrá que convenir que parecen estar diciendo "¿Esto es verdad?"

Fallera mayor y corte, en la asamblea / Fotofilmax

Al acabar la reunión volvieron las sonrisas con la esperanza de que esto no sea más que un accidente (se supone). Y antes de marcharse, posaron en el árbol del Palau de la Música. El escenario en el que, el 30 de enero (se supone) vivirán uno de los momentos más importante de sus vidas: la Exaltación.