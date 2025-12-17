Un evento pirotécnico "sin precedentes" recibirá el Año Nuevo en València

"Un evento pirotécnico sin precedentes". Así anuncia el Ayuntamiento de València el espectáculo con el que pretende despedir 2025 y dar la bienvenida a 2026 y que se caracterizará por dispararse en dos espacios diferentes lo que permitirá la dispersión del público que salga a la calle. De esta forma, el programa presentado por la Concejalía de Fallas anuncia no solo esa descentralización, sino tratar de incorporar a València a las tarjetas postales que se producen en el primer minuto del nuevo año: todas las ciudades y edificios más emblemáticos del mundo, rodeados de fuegos artificiales, que empiezan con la Ópera de Sídney, continúan en los rascacielos de Dubai y siguen, de acuerdo con la línea del tiempo, en la Acrópolis, la Puerta de Brandemburgo Cristo del Corcovado o Times Square. Es la propuesta alternativa, un castillo único y muy potente, a los cuatro disparos organizados hace doce meses en otros tantos espacios de la ciudad.

València presentará, de esta manera, el complejo de la Ciutat de les Artes i les Ciències, ya habitual en el disparo pirotécnico, pero fuera de la temporada internacional, en Fallas o en la Feria de Julio. Ahora, "Resplandor" es la baza para unirse a esas imágenes internacionales.

El disparo tendrá lugar en el nuevo espacio dedicado a los grandes disparos pirotécnicos en la ciudad: el Puente de Monteolivete, pero al que se añaden otros tres. La Pirotecnia Vulcano ha preparado "un espectáculo de gran formato que convertirá la capital en un escenario de luz, color y emoción la noche del 31 de diciembre".

José Luis Giménez, gerente de Vulcano, y Santiago Ballester / Ayto Vlc

Ambas partes han presentado los datos técnicos del disparo: "300 metros de frente, con cuatro puntos: además del puente y en el propio Jardín del Turia.

"Resplandor" durará nueve minutos e incluirá ocho plataformas de 15 metros de altura y que empezará señalando los cuartos de la medianoche y las doce campanadas.

En total serán 1.773 kilos de explosivos con 3.556 órdenes de disparo y con un final que promete ser apoteósico: la tercera parte del material pirotécnico se disparará en los truenos finales, que serán 2.600.

Y en la Plaza del Ayuntamiento

El castillo no excluye el que tiene lugar en la fachada municipal -donde ahora se disparan, todos los sábados, unas pequeñas versiones de piromusical con motivo de la Navidad-, para saludar las campanadas de fin de año. Ahí tendrán lugar los efectos sincronizados desde la azotea y se rematará con un el mini castillo que, durante un minuto y medio, saludará el inicio del nuevo año.