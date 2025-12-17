Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Porno tumba Camilo SestoMercadona compra LogifruitChernobil CampanarAcequia medieval TorrentBoluda MarruecosAna Orantes
instagramlinkedin

Un evento pirotécnico "sin precedentes" recibirá el Año Nuevo en València

El entorno de la Ciutat de les Arts i les Ciències acogerán un castillo a la vez que se mantiene el de la Plaza del Ayuntamiento

Figuración del disparo

Figuración del disparo / Ayto Vlc

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

"Un evento pirotécnico sin precedentes". Así anuncia el Ayuntamiento de València el espectáculo con el que pretende despedir 2025 y dar la bienvenida a 2026 y que se caracterizará por dispararse en dos espacios diferentes lo que permitirá la dispersión del público que salga a la calle. De esta forma, el programa presentado por la Concejalía de Fallas anuncia no solo esa descentralización, sino tratar de incorporar a València a las tarjetas postales que se producen en el primer minuto del nuevo año: todas las ciudades y edificios más emblemáticos del mundo, rodeados de fuegos artificiales, que empiezan con la Ópera de Sídney, continúan en los rascacielos de Dubai y siguen, de acuerdo con la línea del tiempo, en la Acrópolis, la Puerta de Brandemburgo Cristo del Corcovado o Times Square. Es la propuesta alternativa, un castillo único y muy potente, a los cuatro disparos organizados hace doce meses en otros tantos espacios de la ciudad.

València presentará, de esta manera, el complejo de la Ciutat de les Artes i les Ciències, ya habitual en el disparo pirotécnico, pero fuera de la temporada internacional, en Fallas o en la Feria de Julio. Ahora, "Resplandor" es la baza para unirse a esas imágenes internacionales.

El disparo tendrá lugar en el nuevo espacio dedicado a los grandes disparos pirotécnicos en la ciudad: el Puente de Monteolivete, pero al que se añaden otros tres. La Pirotecnia Vulcano ha preparado "un espectáculo de gran formato que convertirá la capital en un escenario de luz, color y emoción la noche del 31 de diciembre".

José Luis Giménez, gerente de Vulcano, y Santiago Ballester

José Luis Giménez, gerente de Vulcano, y Santiago Ballester / Ayto Vlc

Ambas partes han presentado los datos técnicos del disparo: "300 metros de frente, con cuatro puntos: además del puente y en el propio Jardín del Turia.

"Resplandor" durará nueve minutos e incluirá ocho plataformas de 15 metros de altura y que empezará señalando los cuartos de la medianoche y las doce campanadas.

En total serán 1.773 kilos de explosivos con 3.556 órdenes de disparo y con un final que promete ser apoteósico: la tercera parte del material pirotécnico se disparará en los truenos finales, que serán 2.600.

Noticias relacionadas y más

Y en la Plaza del Ayuntamiento

El castillo no excluye el que tiene lugar en la fachada municipal -donde ahora se disparan, todos los sábados, unas pequeñas versiones de piromusical con motivo de la Navidad-, para saludar las campanadas de fin de año. Ahí tendrán lugar los efectos sincronizados desde la azotea y se rematará con un el mini castillo que, durante un minuto y medio, saludará el inicio del nuevo año.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents