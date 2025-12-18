17 fallas en la misma calle... y suma y sigue

Sergio Musoles camina con paso firme para firmar la relación más larga de la historia entre un artista y una comisión de falla en la Sección Especial. Este año plantará por 14ª vez en Reino de València-Duque de Calabria, acercándose a los 17 años efectivos que mantiene el recordado Manuel Algarra con Almirante Cadarso (que cuentan uno más porque la renovación se firmó antes de que pasara lo que, a día de hoy, todos seguimos llorando). Pero hay otra comisión que puede decir bien alto que "yo lo ví primero" y así continúa. Muy cerquita, a apenas un par de cruces, el artista de Burriana volverá a plantar en Pintor Salvador Abril-Peris y Valero, "el Quarantahuit". Y con la del próximo mes de marzo será la que hace 17.

Ya es sabido y conocido que la cuenta de resultados es mareante hasta ahora: seis victorias, siete segundos, un tercero, un quinto y un octavo. Además de una montaña de premios de ingenio y gracia.

Pintor Salvador Abril Peris y Valero, de Sergio Musoles / RLV

Pasan los años y la relación continúa, como es de ley, aunque el taller haya levantado un poco el pie. Las tres fallas ruzafeñas son las que mantiene en su agenda del Cap i Casal: ésta, la falla del Regne y Doctor Serrano-Carlos Cervera.

"Llena de color y cañera, como siempre" es la definición que hacen del proyecto grande, que lleva como lema “Aparentemente… un carnaval permanente” en el que es fiel a su dibujo, con una gran figura central sobre la que emergen otras dos para desarrollar las críticas en clave de baile de máscaras para jugar con el mundo de las apariencias.

SaveClip.App 587796591 18540511870054365 4126935736117212356 n / RLV

Y la infantil, de SuperArte

La falla infantil será, por tercera vez, obra y gracia de SuperArte Alicante. Feliu y Garaballú han sumado un primer y un segundo premio en sus dos experiencias previas y en esta ocasión ponen en escena. Fiel a su caracterísitica de originalidad, "Sabudets Fallers" está dedicado al concurso de dicho nombre, "para aprender cosas de las Fallas", hasta el punto que incluso la comisión ha diseñado un juego con preguntas.

La Sección Segunda A en las Fallas 2026

Zapadores-Vicente Lleó SacabutxART - 27.500 €

Jesús-S. Francisco de Borja - Paco Torres - 27.500 €

Pie de la Cruz-Juan de Vilarrasa - Ximo Esteve Mares - 27.000 €

Reino de Valencia-S. Valero - Luis Espinosa Olmos - 27.000 €

Isabel la Católica-Cirilo Amorós - Art En Foc - 27.000 €

Felix Pizcueta-Cirilo Amorós - Ximo Martí Fernández - 27.000 €

Dr. García Brustenga - Vicente Barrera Cambra - Vicente García Pérez - 25.500 €

Carrera Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch - García Ribes Artes Plasticas - 25.000 €

Marqués de Montortal-Berni Catalá - Luis Espinosa Olmos - 25.000 €

Molinell-Alboraia - Ximo Martí Fernández - 24.500 €

Reina-Paz-S. Vicente - Manuel Algarra Viguer - 24.100 €

Serranos-Pza. Fueros - Juane Cortell Dasca - 24.000 €

Albacete-Marvá - Sergio Carrero Melián - 23.650 €

Industria-Santos Justo y Pastor - Pasky Roda - 23.000 €

Pintor Salvador Abril-Peris y Valero - Sergio Musoles - 23.000 €

Pintor Maella-Av. Francia - Falles I Fogueres (Martínez Vello) - 22.024,20 €

S. José de la Montaña-Teruel - Pau Soler Marchante - 21.000 €

