Una reunión de urgencia decidirá si se mantiene la obligación de ir al colegio el 16 de marzo

Toque a rebato. La Concejalía de Educación ha convocado al Consejo Escolar para el próximo viernes, día 19. Bajo el título genérico de "Propuestas a tratar del 16 de marzo de 2026", los miembros del consejo (sindicatos, profesores, Ampas, ayuntamiento, vecinos...) se debatirá qué hacer con esa jornada: si se va o no a clase. Todo ello, para tratar de desenredar el embrollo en el que se ha metido el Programa de Festejos de las Fallas 2026 después de que la asamblea de presidentes decidiera paralizarlo en señal de protesta por la decisión de dicho consejo el pasado verano, que implica que el 16 de marzo es lectivo. Una medida que compromete la participación de los niños en uno de sus actos principales, la Recogida de Premios, que empieza a las cuatro y media de la tarde de ese día. Y que también dificulta logísticamente el acceso y salida de los centros escolares, especialmente en el centro, cuya circulación ya está cortada ese día -aunque en la asamblea no se hiciera ni mención a esta cuestión-.

El Consejo Escolar señaló como días sin colegio el 10 de octubre y 17 y 18 de marzo. Una decisión que contó con el voto en contra del Ayuntamiento y el sindicato USO, pero que apoyaron de forma casi unánime del resto de entidades y representantes que forman parte del Consejo.

En la práctica, pone muy difícil la participación de los niños en ese festejo, porque no hay tiempo material para salir del colegio, ir a casa, vestirse y concentrarse en el casal para acudir a la Plaza del Ayuntamiento.

Con dos excepciones: los alumnos que ese día tendrán las Fallas Escolares, una jornada que es mucho más flexible (el año pasado fue el 14 de marzo, el último día lectivo) y aquellos que harán absentismo escolar, tan previsible en esta fecha como el que hacen los niños que estudian fuera del término municipal. Y que volverán a hacer el 20 de marzo.

La convocatoria ha llegado menos de 24 horas después del rechazo por parte de la asamblea y en una jornada en la que el Grupo Municipal Compromís presentara una moción de urgencia para el próximo pleno, solicitando que el 22 de enero, San Vicente Mártir, se traslade a domingo y se cambie por el 18 de marzo, pasando a su vez el Consejo Escolar a decretar no lectivo el 16 de marzo.

¿Qué puede pasar ahora? Está por ver. Puede quedarse todo como está -que la mayoría del consejo se mantenga en su postura- o que ésta cambie, pero para lo que hay que buscar una compensación. Que en buena lógica sería que el curso no termine el viernes 19 de junio, sino el lunes 22 de dicho mes.

Enfado de las AMPAs

La que, en la jornada de miércoles, se pronunció al respecto fue la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAMPA), una de las entidades que no apoyó el 16 de marzo. Y lo hizo acusando al Ayuntamiento de trasladar al Consejo la responsabilidad "en lugar de dar respuesta a una problemática que viene denunciándose año tras año". ¿Y cómo? " Creando, de una vez por todas, el tratamiento específico de estos días sin que dependan de hipotecar los tres días festivos municipales sin poder repartirlos a lo largo del curso y generar los periodos de descanso que son pedagógicamente necesarios. La falta de interlocución entre Consellería y Ayuntamiento no puede ser culpa ni de las familias ni del resto de la comunicada educativa representada en el Consejo Escolar ni tampoco de los falleros". Justifican su no al 16 de marzo festivo en que "durante el resto del año hay otras fechas y puentes que ayudan al descanso de la comunidad educativa. Es el criterio pedagógico y a tener en cuenta y no solo el festivo". Con lo que reclaman "que el Ayuntamiento genere una gran Semana Festiva, como en otras capitales de provincia, pero sin hipotecar los tres festivos locales a esa celebración". Y dejan caer también ellos la opción del 22 de enero porque "es responsabilidad del Ayuntamiento decretar los festivos locales".

Los primeros actos, suspendidos de momento

Pase una cosa u otra el viernes, una vez tomada la decisión, la Junta Central Fallera debe volver a presentar, mediante un pleno extraordinario, el Programa, que será aprobado y, a su vez, volver a mandarlo a la Asamblea de Presidentes, también extraordinaria -se podría hacer siete días después del pleno- para darle el visto bueno o seguir boicoteándolo (algo que, en lógica, no ocurriría ya, una vez tensada la cuerda).

Pero mientras no se apruebe el Programa, no se celebrarán los primeros actos: el 11 de enero, la presentación de los Pasodobles de las Falleras Mayores. El 15 es la Gala de la Indumentaria y el 16, la Gala de la Pirotecnia.

El auténtico problema son los días 30 y 31 de enero, fecha de las Exaltaciones, aunque se confía que, para entonces, habrá una solución.

Hernández Motes reapareció en los debates asamblearios abanderando la suspensión / Moisés Domínguez

Y el 22 de marzo, nuevamente en el tapete político

El rechazo-protesta de la asamblea es campo abonado a la oposición municipal, que esa misma mañana había presentado una moción (el PSOE) a la Comisión de Cultura para cambiar el Calendario Laboral -y por extensión, el escolar- mandando el 22 de enero (San Vicente Mártir, festivo local) al domingo y ganando así ese festivo.

Y ahora, como queda dicho, Compromís volverá a la carga en el Pleno Municipal presentando una moción urgente para hacer una carambola: trasladar ese día a domingo y ganar como festivo local el 18 de marzo. Una moción presentada ahora como salvación al bloqueo de la asamblea. Con pocas posibilidades de salir adelante.

De momento, tanto Nuria Llopis como Pere Fuset aprovechan la coyuntura para demostrar que el voto negativo de la asamblea es reflejo de lo que consideran un error de base, la inmutabilidad de San Vicente Mártir por culpa del gobierno municipal del PP y "por sectarismo político, creando un problema donde no había por no querer dialogar" para Fuset y "porque el gobierno municipal se lava las manos siempre ante cualquier problema y se dedica a buscar excusas para no asumir sus responsabilidades” según Llopis.

"Quizá habría que pensarlo"

¿Cambiará en algún momento el festivo de San Vicente Mártir? María José Catalá aseguró el pasado 22 de enero que no "porque hay que escuchar a los colectivos de San Vicente, que quieren mantenerlo en su día correspondiente y respetar su opinión" para añadir la crítica a la oposición: "lo que no tiene sentido es que aquellos que nunca participan en la fiesta, aboguen por el cambio". Esos colectivos vicentinos siempre se han mostrado no reacios, sino opuestos al cambio a pesar de los cantos de sirena que suponen que celebrarlo en domingo multiplica su calado popular. Eso, sin olvidar que pensar que el diácono fue martirizado exactamente un 22 de enero es mucho suponer.

Pero, hasta ahora, la postura es contraria. "Hasta ahora" porque empiezan a escucharse voces en ese mundo que llaman a la reflexión. Es el caso del Foro Cultural La Roqueta San Vicente Mártir, cuya presidenta Rosa Araixa, llamaba a ponerlo sobre la mesa "porque si, además, obtenemos contrapartidas del Ayuntamiento, como apoyar para que la festividad tenga más realce, quizá sea momento de pensarlo. El 22 de enero de 2026 cae en jueves "y eso es una fecha que, ni escolar, ni laboralmente, aporta nada en especial porque está en mitad de la semana. Si queremos que la fiesta gane hay que pensar en los beneficios que supondría trasladarla a fin de semana, como ocurre cuando, efectivamente, el 22 cae en sábado o en domingo. Por lo menos, deberíamos empezar a pensar en, por lo menos, valorarlo".