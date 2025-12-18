“Tot és Festa”, Premio Pepe Monforte 2025

La Interagrupación de Fallas de Valencia ha concedido al programa «Tot és Festa» de Levante Televisión uno de los galardones más prestigiosos del mundo fallero: el Premio Pepe Monforte en su categoría colectiva, un reconocimiento que pone en valor la labor continuada del espacio en la difusión, defensa y promoción de las tradiciones, la cultura y la fiesta grande de la ciudad.

Este año, en la categoría colectiva, el galardón ha recaído en el equipo de «Tot és Festa», el programa de referencia para los amantes de las Fallas. Desde su creación, el espacio dirigido y presentado por Jaume Bronchud ha sido un altavoz fundamental para dar visibilidad a las comisiones, protagonistas y múltiples aspectos de la fiesta, combinando información, entrevistas, historia, actualidad y entretenimiento. Con este premio, la Interagrupación reconoce el impacto del programa en la difusión del sentimiento fallero entre públicos amplios y diversos, así como su influencia a la hora de poner en valor la fiesta en cada una de sus emisiones semanales. Para Bronchud "no puede existir mayor honor que ser merecedores de este premio, el Pepe Monforte, cuyo importancia radica en quién lo entrega, la agrupación de todas las fallas de nuestra ciudad. Solo puedo sentir un orgullo mayúsculo en nombre de todo el equipo y celebrar este premio colectivo". Precisamente, en ese valor colectivo ha hecho hincapié Bronchud quien ha subrayado que "este programa solo se puede entender de una manera colectiva, con el esfuerzo de un equipo técnico que da todo de sí y de una nómina de colaboradoras y colaboradores que, de la manera más generosa posible, aportan tanto y tanto que el resultado solo se entiende como la gran labor de un gran equipo."

Los Premios Pepe Monforte, que se entregan anualmente y llevan el nombre de uno de los referentes históricos de la Interagrupación —presidente fundador y figura clave en la unión de las comisiones falleras—, son un homenaje a quienes, con trayectoria, compromiso y trabajo constante, han contribuido de forma significativa al mundo fallero. Estos galardones distinguen tanto categorías individuales como colectivas, reconociendo a personas y entidades que han demostrado una dedicación excepcional al desarrollo y a la preservación de la fiesta.

Con este galardón, «Tot és Festa» suma un nuevo hito a su trayectoria, consolidándose como un espacio que no solo informa, sino que también fortalece la conexión emocional entre la fiesta y la gente, al tiempo que contribuye a preservar la memoria, la tradición y la identidad cultural fallera. Durante 2025, el programa ha alcanzado sus veinte años de vida y este reconocimiento es el mejor broche de oro a un año "que no podremos olvidar".