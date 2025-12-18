Vicentinos, Interagrupación y Concejalía de Fallas participarán en la reunión del Consejo Escolar

El colectivo de San Vicente Mártir y la sociedad fallera estarán presentes en la reunión del Consejo Escolar que, este viernes tendrá lugar en la sede de la Concejalía de Educación para tratar de desbloquear el problema del 16 de marzo y su condición de lectivo, una decisión adoptada por la comunidad educativa y que el pasado martes provocó el boicot al Programa de Festejos de Fallas por parte de la asamblea de presidentes en señal de protesta.

De la misma manera que estará presente la Concejalía de Fallas y la Interagrupación -que no forman parte del Consejo- el colectivo, representado por Vicente Pancheta, del Foro Cultural La Roqueta-San Vicente Mártir. Sus presencias -en el mejor de los casos tendrá voz si el Consejo lo permite en señal de cortesía- será para proclamar tratar de explicar los perjuicios que supone que el 16 de marzo sea jornada escolar. Pero en el caso de los vicentinos es como un cortafuego para proclamar o reclamar la inmutabilidad del 22 de enero como festivo local. Dicho de otra manera, para que el Consejo no salga con una propuesta de aceptar el 16 como día de fiesta en los colegios si el Ayuntamiento decide pasar la fiesta del patrón a domingo.

Hay una diferencia en la aplicación: los festivos escolares son potestad del Consejo. Pero para mover el día de San Vicente solo pueden hacerlo a título de sugerencia: quien decide las dos fechas que les corresponde a los municipios es, precisamente, el gobierno municipal. Y María José Catalá ha ido virando su opinión desde contemporizar en su primer año de mandato a dar el tema por zanjado, asegurando que los colectivos vicentinos no quieren cambiar de opinión.

El colectivo de San Vicente Mártir no es unánime y empiezan a apreciarse diferentes sensibilidades, que tienden a pensar que sería conveniente el traslado a domingo. Pero no es ese el discurso que llevará Vicente Benlloch. "Pretender cambiar la fecha sería analfabetismo histórico. San Vicente Mártir es el personaje más importante de la historia de València porque es el iniciador de la ciudad que entendemos ahora. No hay ningún motivo para cambiarlo. San Vicente Ferrer, por ejemplo, se cambió porque coincidía con Jueves Santo o Viernes Santo y fue mejor llevarlo al lunes actual. Es una cuestión de respetar lo que se ha hecho toda la vida, lo que ha pervivido durante siglos, muchos más que cualquier otra festividad".

A estas alturas se puede decir que puede pasar cualquier cosa. No hay pronóstico a estas alturas, porque da la sensación de que las entidades del Consejo Escolar no son proclives a extender el curso al lunes 22 de junio a cambio de ese día 16 y que lo que quieren, en todo caso, es la solución municipal del festivo del 22 de enero. De hecho, desde la comunidad educativa no se ha dudado en mostrar desagrado con el Ayuntamiento, al descargar éste en el resto de entidades que lo conforman el origen de la decisión, puesto que el propio consistorio, que tiene voto en el mismo, sostuvo hasta el final la postura de coger los tres días (16, 17 y 18 de marzo) como no lectivos a los que tiene derecho cada municipio.

La rapidez en la convocatoria del Consejo, que adelantó Levante-EMV, permite, en principio, poder cumplir los plazos para que, con la decisión que haya, poder convocar pleno extraordinario de la JCF y asamblea extraordinaria de presidentes antes del 11 de enero, fecha en la que está previsto el primer acto del Programa de Festejos.