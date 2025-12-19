Los artistas falleros salvan la tradición del Pi de Nadal

La fiesta de Navidad del Gremio de Artistas Falleros ha llegado con la "plantà" del Pi de Nadal, la última construcción que puede denominarse arte efímero que surge en las calles. Retomando una tradición de generaciones anteriores, la entidad profesional lo lleva promoviendo desde el año 2013.

En esta ocasión, la construcción ha tenido un carácter excepcional. Lo ha llevado a cabo el propio Gremio ante la imposibilidad de que fuera, como en los ejercicios anteriores, el primer ejercicio práctico de Ciclo Formativo.

La formación profesional ha sufrido en retraso enorme este año, ante la falta de firma de contratos de la Generalitat con el profesorado fijo discontinuo. Hasta el punto de que éstos no llegaron hasta hace apenas unos días.

Con tres meses de retraso sobre el calendario previsto, los aspirantes a artistas falleros apenas han empezado sus asignaturas. Razón por la que tratar de que hagan una falla nada más llegar era inviable. Ellos mismos han publicado repetidamente su queja por la inacción de la anterior Consellería de Educación.

En esta tesitura, el Gremio de Artistas ha llevado a cabo el Pi con sus propios recursos. Se ha llevado a cabo bajo la dirección de Marco Ceballos, miembro de la directiva y en ella han participado artistas veteranos como Ramón Espinosa, Juan Carlos García Ibáñez o Vicente Vendrell.

El Pi, una vez levantado "al tombe", ha incorporado también un ninot que estaba en los fondos del Gremio: una figura de Josephine Baker plantada por Toni Pérez en Na Jordana años atrás y que estaba en el Consell Valencià de Cultura y que fue llevado al museo del Gremio.

El Pi estará en la Ciudad de Artista Fallero hasta que, esta noche, será quemado ritualmente.