No habrá clase el 16 de marzo en València y el curso acabará el 22 de junio

Los escolares falleros podrán disfrutar del 16 de marzo sabiendo que no hacen novillos. La reunión del Consejo Escolar, convocada con carácter extraordinario y con invitación extendida a las entidades a las que importaba el tema -el mundo de las Fallas y el mundo de San Vicente Mártir, éstos últimos por si acaso se convertían en un daño colateral- acabó con un cambio de criterio por parte de la comunidad educativa.

Finalmente, el 16 no habrá clase en el término municipal de València y, tanto para alumnos como para profesores y empleados, el curso terminará un día más tarde de lo previsto. En lugar del viernes, 19; el lunes 22 de junio. Esto es, por lo menos, lo que se trasladará a la Consellería de Educación, que, por lógica, aprobará.

La decisión la tomó el Consejo por unanimidad, lo que quiere decir que las entidades que componen el Consejo (Sindicatos, Profesores, Padres y Madres de Alumnos, etcétera) adoptan la fórmula que, ya el pasado mes de julio, había propuesta uno de los sindicatos, USO. Es decir, solicitar un día extraordinario a los tres que existen por ley, y retrasar el curso ese día.

Este cuarto día no puede tomarse como norma. De hecho, el texto legal de la Generalitat que lo avala dice que se podrá aplicar por la Dirección general de Centros Docentes (y a instancias del Consejo Escolar local) “cuando concurran circunstancias excepcionales" y que "dichas autorizaciones no podrán suponer la disminución del número total de días lectivos del curso académico”.

La postura se adopta tras la medida de presión de la asamblea de presidentes, que votó en contra de aprobar el Programa de Festejos para forzar al Consejo Escolar, a través del Ayuntamiento, a celebrar esta reunión extraordinaria para reconsiderar su postura.

En la reunión de julio, el Ayuntamiento defendía que los tres días de fiesta escolar fueran del 16 al 18. Y USO señaló esa adición de cuarto día ahora aprobada. Ambas propuestas obtuvieron un único voto, el suyo. Todos los demás votaron por el que estaba vigente hasta ahora: 10 de octubre, ya celebrado, y 17 y 18 de marzo.

Las sensaciones a la salida eran diferentes. En los estamentos falleros, euforia, porque conseguían el cambio. El presidente de la Interagrupación, Fernando Manjón, aseguró que el cambio "el mundo de las Fallas lo agradece infinitamente. Hubiéramos preferido que esto ya se hubiese aprobado así en el mes de julio, pero los tiempos son los tiempos. Quizá si se nos hubiese escuchado en verano no habría pasado eso".

La concejala de Educación, Rocío Gil, se preguntaba por el cambio del Consejo, recordando que "pusimos en la mesa otra vez que el 16 de marzo fuese festivo escolar. En su momento no obtuvo los votos necesarios. Ni la de solicitar un cuarto día" -la mencionada de USO- "y solo tuvo un voto. Ahora han cambiado de opinión, han votado diferente y celebramos que las Fallas se celebren con normalidad. Se hace lo que pidió en su momento el Ayuntamiento".

"Hagan una Semana de Fallas"

Con una salvedad: que solicitaba solo los tres días y los tres en Fallas. Es decir, no incluía aquel 10 de octubre que ya se consumió. Por eso el presidente de la Federación de Ampas, Rubén Pacheco, torcía el gesto. "La mayoría de las entidades dijeron que había una posibilidad de señalar un cuarto día, solución de la que no hay que abusar" pero que, como queda dicho, no la votaron. "Sin la medida de presión de que es un día necesario para la fiesta, la mayoría del Consell pensó que la respuesta de la Consellería sería negativa". Y el Consell "ha de mirar no solo por las fiestas, sino por los descansos", por lo que apeló nuevamente a la decisión que adoptaron (la del 10 de octubre) "para generar algún puente" como así ocurrió. "El Ayuntamiento planteó hipotecar todos los días, los tres, a Fallas".

Lo que sí que reclaman es evitar que esto suceda continuamente. "Lo que hay que hacer es que Ayuntamiento y Consellería le den a las Fallas la entidad que merece, que se sienten y generen la gran semana fallera. Que no carguen en otras entidades la responsabilidad. Eso ya existe en otras ciudades, que hacen de oficio unos días para su fiesta grande". "El Consell, como órgano colegiado, es lo que se tiene que adoptar, sea cual sea su postura. En esta ocasión se nos ha señalado directamente por haber votado lo que votamos".

Este acuerdo, obviamente no beneficia a los niños de la ciudad que estudian en colegios fuera del término municipal, que tendrán que seguir apelando al absentismo escolar, puesto que muchas de esas poblaciones, donde la implantación fallera es mucho menor, seguirá siendo lectivo.

De la misma manera que la alarma social por tener que ir a clase el 16 seguirá vigente el 20 de marzo, en el que, voluntariamente, miles de niños no acudirán, apelando al cansancio de una semana tan intensa.

En 2027 volverá el problema

La cuestión volverá el próximo año, porque la semana de Fallas irá del lunes 15 de marzo al viernes, 19 de marzo. El 16 volverá a estar en danza salvo que vuelva a pedirse la excepcionalidad.