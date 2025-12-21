Duque de Gaeta asalta la Primera B y la Especial Infantil
La ganadora de los dos últimos años, afronta una nueva temporada fallera con un "reseteo forzoso" con estreno de taller en la falla grande
Duque de Gaeta-Pobla de Farnals, los ganadores de los dos últimos años en la categoría de bronce de las Fallas, ha presentado sus proyectos de la nueva temporada, en la que su particular combo incluye también el proyecto de la Sección Especial Infantil, categoría en la que no solo es habitual, sino que ha conocido a lo largo de la historia las miles de la victoria.
La falla del Duc afronta el ejercicio con un reseteo forzoso. Después de que Alejandro Santaeulalia y Vicente Llácer protagonizaran exitosamente los dos últimos ejercicios, este año tenían que bajar del caballo relativamente, puesto que tienen nuevamente el encargo de la falla municipal y este año reducen carga. Aunque no dejarán de estar detrás, porque el proyecto es suyo. Allí han partido las ideas que será desarrollado por Art En Foc, otra sociedad, ésta la de Enrique Iborra y Jesús de la Hoz.
Ambos son conocedores de la categoría sin problemas, pero en esta ocasión lo hacen con una presión añadida: ahora tienen que salir a ganar. Y por si queda duda, acuden con el precio declarado más alto. Este taller es reincidente a la hora de ganar primeros premios, pero aún no lo ha hecho a estos niveles. Esta será la primera ocasión en la que, verdaderamente, pelearán por ello.
Los elementos serán el hilo argumental, en el que la madre naturaleza, rodeada de agua, fuego o viento, desarrollará las escenas.
Y Mario Pérez, en la infantil
Continuará también la comisión con su presencia en la Sección Especial Infantil. Pero aquí, con el papel cambiado: si Santaeulalia y Llácer han dado un paso atrás para fijar el tiro con la falla municipal, Mario Pérez sí que continúa a pesar de su encargo municipal. La diferencia radica en que lo que ha hecho es descargar el trabajo que suponían el resto de proyectos. Suele ser habitual aquí que lo que se presenta no es un proyecto, sino un apunte, con el trazo de Paco Camallonga. "Som com som" es un manual de ciencias del comportamiento y costumbres.
La Sección Primera B de las Fallas 2026
Duque de Gaeta-Puebla de Farnals - Art En Foc - 42.000 €
Malvarrosa-A. Ponz-Cavite - SacabutxART - 42.000 €
Joaquín Costa-Conde Altea - Manolo Martín y Marina Puche - 41.000 €
Obispo Amigó-Cuenca - Salva Bañuls y Néstor Ruiz - 40.000 €
Gayano Lluch-Marco Merenciano - Luis Espinosa Olmos - 39.000 €
Pintor Segrelles - José Ramón Devis Benet - 36.960 €
Fernando el Católico-Angel Guimerá - Noel Hervás García - 35.090 €
Lo Rat Penat - Joserra Lisarde - 34.500 €
Barón de S. Petrillo-Leonor Jovani - Arturo Vallés Bea - 34.100 €
Ramiro de Maeztu-Leones - Gotes de Foc C.B. - 34.000 €
Sta. María Micaela-Martín el Humano - SacabutxART - 33.500 €
Dr. Collado - Tedi Chichanova - 33.000 €
Archiduque Carlos-Músico Gomis - Ernesto Cimas Ribera - 32.500 €
Carrera Malilla-Isla Cabrera - Mario y Enrique Cardells - 31.000 €
Vicente Sancho Tello-Chile - J.Ramón Núñez- J de Juanes - 31.000 €
