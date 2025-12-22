En Directo
Fallas en Diciembre | Falleras de Primera
Las noticias de la fiesta en la recta final del año
Se acaba el año 2025 con las Fallas a pleno rendimiento. Los casales no cierran sus puertas para seguir su labor social, mientras los talleres trabajan de firme. La fiesta grande ya a está a menos de tres meses de distancia. Un suspiro.
Síguenos a Fallas Levante en Instagram pinchando este enlace
Agenda del Lunes, 22 de diciembre
21.30 H. En La Rambleta, Teatre Faller. Primera Categoría. En Plom-Guillem de Castro. “Viatge Organizat”
El concurso de teatro echa el cierre temporada. A falta de seis representaciones, se pausa por el parón navideño. Volverá el 8 de enero, nuevamente en la Rambleta, y acabará el 15 del mismo mes.
La comitiva oficial tuvo un intenso fin de semana con la visita a los belenes galardonados. Un auténtico máster en la especialidad, aunque las infantiles también tuvieron la visita a los bocetos del Pilar-Sant Francesc, que para eso es la casa de Vega Carmen González (San Vicente-Periodista Azzati).
El domingo, las mayores acudieron a la comida de Navidad de la Federación de Primera A. Este año, el colectivo de plata está representado por partida doble y además, cerrando el camino de las doce. La casualidad – y la estatura- ha querido que Paula Castell (Conde Salvatierra) y Vega Archer (Mercado Central) sean la once y doce.
Una nueva oportunidad para departir con presidentes y falleras mayores de las comisiones de la categoría, con las que ha coincidido en otros actos como en el concurso La Primera en la Frente o en la presentación de los proyectos.
Y aún les quedan actividades: este martes, el partido del València Basket para las mayores, dos visitas a Expojove -la formal de las falleras mayores y la desenfadada de las 26- los premios de la Federación de Ingenio y Gracia y la merienda de los infantiles de ingenio y gracia, estos últimos para Carmen y Marta respectivamente. A partir de ahí, vacaciones: libertad del 30 de diciembre al 3 de enero. O sea, apenas un suspiro.
Por cuarto año, Calabazas-En Gall recurrirá al combo Pedro Espadero-Alejandro Cano para plantar, respectivamente, las fallas grande e infantil, una fórmula con los dos artistas alicantinoa que se repetirá en cuatro casos durante este ejercicio en otras tantas demarcaciones. El año pasado funcionó muy bien, con un cuarto y un sexto premios. En la presente edición, Espadero trasladará los escenarios del Quijote a la actualidad en la falla grande y Cano explicará a los más pequeños el ciclo del agua.
- València ya vive una Navidad que ya amenaza con enfermar de éxito
- Un rascacielos de 108 metros de altura dominará la Marina de València
- Un PAI acabará con el 'Chernobil de Campanar' situado frente a Nuevo Centro
- Una nave industrial centenaria se convertirá en 22 apartamentos turísticos con piscina en València
- Abre al público el paso inferior que une las estaciones de metro Xàtiva y Alacant
- No habrá clase el 16 de marzo en València y el curso acabará el 22 de junio
- Un fondo ruso presiona a familias de la Fuensanta para que abandonen sus hogares
- Una reunión de urgencia decidirá si se mantiene la obligación de ir al colegio el 16 de marzo