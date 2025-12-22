Fallas en Diciembre | Falleras de Primera

La comitiva oficial tuvo un intenso fin de semana con la visita a los belenes galardonados. Un auténtico máster en la especialidad, aunque las infantiles también tuvieron la visita a los bocetos del Pilar-Sant Francesc, que para eso es la casa de Vega Carmen González (San Vicente-Periodista Azzati).

Un clásico ya para Marta: cortar cintas inaugurales, como la del Pilar-Sant Francesc / Fotofilmax

Vega Carmen volvió a su casa del Pilar-Sant Francesc / Fotofilmax

El domingo, las mayores acudieron a la comida de Navidad de la Federación de Primera A. Este año, el colectivo de plata está representado por partida doble y además, cerrando el camino de las doce. La casualidad – y la estatura- ha querido que Paula Castell (Conde Salvatierra) y Vega Archer (Mercado Central) sean la once y doce.

Paula Castell y Vega Archer volvieron a casa / Fotofilmax

Una nueva oportunidad para departir con presidentes y falleras mayores de las comisiones de la categoría, con las que ha coincidido en otros actos como en el concurso La Primera en la Frente o en la presentación de los proyectos.

Con las falleras mayores de la Federación / Fotofilmax

Y aún les quedan actividades: este martes, el partido del València Basket para las mayores, dos visitas a Expojove -la formal de las falleras mayores y la desenfadada de las 26- los premios de la Federación de Ingenio y Gracia y la merienda de los infantiles de ingenio y gracia, estos últimos para Carmen y Marta respectivamente. A partir de ahí, vacaciones: libertad del 30 de diciembre al 3 de enero. O sea, apenas un suspiro.