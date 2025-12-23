Pintor Segrelles vuelve con ganas de desquite... y con una "influencer" en la Exposición del Ninot

La comisión de Pintor Segrelles tienen en la persistencia y en la apuesta por la falla dos señas de identidad. La presentación de los proyectos de 2026 supone que, con “Desses i Deus en el metavers”, plantarán por vigésimo año consecutivo en la Sección Primera B. Eso significa que, cada año, se hace un desembolso más que importante en monumento. Lo que, unido a la falla infantil, que transita por la Sección Sexta, completa la apuesta por la molla de la fiesta.

Lo que no quita para que, en el Prefallas, se haya convertido en una referencia indispensable con su participación activa, de la mano de la Pirotecnia Vulcano, en la “Pólvora a la Vespra”, la serie de disparos originales que anuncian lo que ha de venir.

Presentación de los proyectos con los artistas / Falla Pintor Segrelles

En cualquier caso, en Pintor Segrelles llegan este año con ganas de revancha. Acabaron “quemados” el ejercicio, puesto que la falla “eléctrica” no fue recompensada más que con un segundo premio de ingenio y gracia -una forma sutil de colocarla en la parte baja del escalafón-. Una decisión de jurado con la que discreparon abiertamente, con la que habían hecho una gran apuesta económica y que tenía un guión original.

No es cuestión del taller de Devís, que estaba más que renovado para seguir presentando propuestas. Que es lo que hará en 2026 por sexta vez. Padre e hijo -el lujo de seguir viendo fallas de alta competición en la Ciudad del Artista Fallero- doblan como ya es habitual con Conde Salvatierra en Primera A y aquí en Primera B.

Pintor Segrelles, de Devis Creaciones / RLV

El proyecto se asoma a la modernidad con la historia de los nuevos modos de comunicación, en el que los youtubers pasan a ser los nuevos dioses mitológicos, a la usanza de la antigua Grecia. Tanto es así, que el remate representa una madre con el nacimiento de su hijo, un futuro influencer, que se convertirá en “guerrero” conforme crezca y se establezca en este nuevo mundo de la “comunicación”.

Esperansa Grasia en la Exposición

Se espera, por mediática, la figura de la Exposición del Ninot, que tendrá como protagonista a la creadora de contenidos valenciana Esperansa Grasia, rodeada de los personajes de los que se caracteriza.

En la falla infantil hay estreno y de lujo: Javier Álvarez-Sala. “Un paseo por el bosque, donde la Naturaleza sonríe y los sueños florecen”.

Pintor Segrelles infantil, de Javier Alvarez Sala / RLV

La Sección Primera B de las Fallas 2026

Duque de Gaeta-Puebla de Farnals - Art En Foc - 42.000 €

Malvarrosa-A. Ponz-Cavite - SacabutxART - 42.000 €

Joaquín Costa-Conde Altea - Manolo Martín y Marina Puche - 41.000 €

Obispo Amigó-Cuenca - Salva Bañuls y Néstor Ruiz - 40.000 €

Gayano Lluch-Marco Merenciano - Luis Espinosa Olmos - 39.000 €

Pintor Segrelles - José Ramón Devis Benet - 36.960 €

Fernando el Católico-Angel Guimerá - Noel Hervás García - 35.090 €

Lo Rat Penat - Joserra Lisarde - 34.500 €

Barón de S. Petrillo-Leonor Jovani - Arturo Vallés Bea - 34.100 €

Ramiro de Maeztu-Leones - Gotes de Foc C.B. - 34.000 €

Sta. María Micaela-Martín el Humano - SacabutxART - 33.500 €

Dr. Collado - Tedi Chichanova - 33.000 €

Archiduque Carlos-Músico Gomis - Ernesto Cimas Ribera - 32.500 €

Carrera Malilla-Isla Cabrera - Mario y Enrique Cardells - 31.000 €

Vicente Sancho Tello-Chile - J.Ramón Núñez- J de Juanes - 31.000 €

