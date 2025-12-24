Barón de San Petrillo y Arturo Vallés celebran su mayoría de edad con una falla de la IA

Para cuando Arturo Vallés plantó por primera vez la falla de Barón de San Petrillo-Leonor Jovani, seguro que no imaginaría que acabaría versando sobre la Inteligencia Artificial, que por estaba dando sus pasos consistentes, pero muy lejos de cualquier previsión de lo que es en la actualidad y su crecimiento en progresión geométrica. Pero desde entones han pasado 18 años, un mundo, y no es de extrañar por ello que, ahora sí, haya fijado en la IA el hilo argumental para plantar, una vez más, en la demarcación de Benimaclet.

Y de la misma manera, aquellos falleritos que nacieron el año que artista y comisión se unieron por primera vez, ahora celebrará su mayoría de edad.

Es una de las más largas relaciones entre artista y comisión en la actualidad: tanto como la tercera, solo superada por los 19 años de José Antonio Marco en Ingeniero Vicente Pichó (las oficiales, porque hay más como "La Comisión") y la del propio Vallés, veinte, en Escultor García Mas.

Manejándose con mucha dignidad en este nivel, que merodea sobre todo con esta comisión y algún caso puntual, Vallés viene de conseguir un gran éxito el pasado año cuando, a pesar de la feroz competencia, se alzó con el cuarto premio.

"Quina Bruixería és aixó de la IA" es el proyecto, con grandes cuerpos a diferentes alturas, en las que brujas y robots interactúan para conformar la trama argumental.

El boceto, al completo / RLV

La Sección Primera B de las Fallas 2026

Duque de Gaeta-Puebla de Farnals - Art En Foc - 42.000 €

Malvarrosa-A. Ponz-Cavite - SacabutxART - 42.000 €

Joaquín Costa-Conde Altea - Manolo Martín y Marina Puche - 41.000 €

Obispo Amigó-Cuenca - Salva Bañuls y Néstor Ruiz - 40.000 €

Gayano Lluch-Marco Merenciano - Luis Espinosa Olmos - 39.000 €

Pintor Segrelles - José Ramón Devis Benet - 36.960 €

Fernando el Católico-Angel Guimerá - Noel Hervás García - 35.090 €

Lo Rat Penat - Joserra Lisarde - 34.500 €

Barón de S. Petrillo-Leonor Jovani - Arturo Vallés Bea - 34.100 €

Ramiro de Maeztu-Leones - Gotes de Foc C.B. - 34.000 €

Sta. María Micaela-Martín el Humano - SacabutxART - 33.500 €

Dr. Collado - Tedi Chichanova - 33.000 €

Archiduque Carlos-Músico Gomis - Ernesto Cimas Ribera - 32.500 €

Carrera Malilla-Isla Cabrera - Mario y Enrique Cardells - 31.000 €

Vicente Sancho Tello-Chile - J.Ramón Núñez- J de Juanes - 31.000 €