Fallas en Diciembre | Y en Navidad, Fallas

Carmen Prades y la corte de honor despidieron el turno pre-Nochebuena con la visita a su particular teatro de los sueños, el Roig Arena, para presenciar el partido de Euroliga, victoria incluida, ante el Baskonia.

El tiempo de asueto para la comitiva es el justo para comerse el pavo y destapar los regalos, 24 y 25, porque el 26, las dos falleras mayores ya inauguran Expojove y todas ellas, el día 28, tienen la visita general y lúdica a la Feria. Donde aprovecharán para conocer los detalles de la Cabalgata de Reyes del Sector Malvarrosa-Cabanyal-Beteró.

Y Carmen aún, ese día, irá a la entrega de los premios de la Federación de Ingenio y Gracia.

Carmen Prades y la corte mayor volvieron al Roig Arena / Fotofilmax

Carmen Prades y la corte mayor volvieron al Roig Arena / Fotofilmax

Baskonia ganó el salto inicial de Carmen... y València Basket el partido / Fotofilmax

Las comisiones, ya sabéis, se han celebrado todo tipo de comidas de Navidad en los casales, las visitas del Papá Noel más madrugador y las reuniones navideñas a nivel Agrupación. Pero os vamos a mostrar una faceta también de temporada y que no está nada mal: tener el detalle con el artista fallero y llevarles obsequios. Que, a su vez, también se reparten entre miembros del taller.

Maestro Rodrigo entrega regalos a Rubén Canet / falla La Rodri