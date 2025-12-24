En Directo
Fallas en Diciembre | Y en Navidad, Fallas
Las noticias de la fiesta en la recta final del año
Se acaba el año 2025 con las Fallas a plena actividad. Los casales no cierran sus puertas para seguir su labor social, mientras los talleres trabajan de firme. La fiesta grande ya a está a menos de tres meses de distancia. Un suspiro.
Carmen Prades y la corte de honor despidieron el turno pre-Nochebuena con la visita a su particular teatro de los sueños, el Roig Arena, para presenciar el partido de Euroliga, victoria incluida, ante el Baskonia.
El tiempo de asueto para la comitiva es el justo para comerse el pavo y destapar los regalos, 24 y 25, porque el 26, las dos falleras mayores ya inauguran Expojove y todas ellas, el día 28, tienen la visita general y lúdica a la Feria. Donde aprovecharán para conocer los detalles de la Cabalgata de Reyes del Sector Malvarrosa-Cabanyal-Beteró.
Y Carmen aún, ese día, irá a la entrega de los premios de la Federación de Ingenio y Gracia.
Las comisiones, ya sabéis, se han celebrado todo tipo de comidas de Navidad en los casales, las visitas del Papá Noel más madrugador y las reuniones navideñas a nivel Agrupación. Pero os vamos a mostrar una faceta también de temporada y que no está nada mal: tener el detalle con el artista fallero y llevarles obsequios. Que, a su vez, también se reparten entre miembros del taller.
En los últimos años, Norte-Doctor Zamenhoff ha ido acumulando premios de ingenio y gracia. Lo que por lo menos es coherente con el hecho de ser miembro activo de la Federación de Ingenio y Gracia. Este año resetean con un nuevo combo de artistas. Para la grande, "Ball de Maixqueres" será el proyecto con el que se presenta Art De Foc, los artistas de Onil. Y en infantiles, "Controla el Temps" es la propuesta de Art, Fusta i Foc. Cuarta B y Décimo tercera serán, respectivamente, los terrenos de juego en el que participarán ambas.
El plazo de inscripción para el concurso infantil de cultura general fallera de la JCF (los "Sabudets") está ya abierto hasta las 23:59 horas del lunes 29 de diciembre de 2025, a través del correo de la delegación: archivo@fallas.com
El concurso tendrá lugar en el Saló Faller Sapadors (C/ Vicent Lleó, 36) el domingo 11 de enero de 2026 a las 18:00 horas.
En el caso de los adultos, el plazo finalizará el 12 de enero y el concurso será el 22, a las 22 horas, también en Zapadores.
Hace días, en otro de estos hilos, os contamos los falleros ganadores en el Maratón: Raquel Veintimilla y Juan Antonio López. Faltaba por conocer el resto de galardones. Así, Barrio de San Isidro y Sant Bult se reparten el premio de comisión con más participantes, nueve falleras y falleros cada una.
Por lo que respecta a la animación, los premios también están fallados. Gayano Lluch se lleva el de la más numerosa. No es de extrañar teniendo en cuenta que la marea naranja es excepcionalmente numerosa y más de cien de ellos acudieron a animar.
La originalidad fue para Daroca-Padre Viñas, cuyos falleros hicieron durante la prueba todo un sketch permanente, convirtiéndose en ancianos para insuflar ánimo a los corredores.
La lluvia de la pasada semana no ha achantado a los artistas. Y, de hecho, a Agustín Torralba le ha venido pintiparado para mostrar una de las figuras de Pío XI-Fontanars: Gene Kelly cantando bajo la lluvia.
La JCF solicita, pide, ruega a las comisiones que no lo hayan hecho todavía, que lleven dos ejemplares de su llibret del año pasado a la Delegación de Archivo de Junta Central Fallera para su custodia.
Agenda del Lunes, 22 de diciembre
21.30 H. En La Rambleta, Teatre Faller. Primera Categoría. En Plom-Guillem de Castro. “Viatge Organizat”
El concurso de teatro echa el cierre temporada. A falta de seis representaciones, se pausa por el parón navideño. Volverá el 8 de enero, nuevamente en la Rambleta, y acabará el 15 del mismo mes.
Con motivo de las fiestas navideñas, la sede de Junta Central Fallera permanecerá cerrada entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, ambos inclusive.
La comitiva oficial tuvo un intenso fin de semana con la visita a los belenes galardonados. Un auténtico máster en la especialidad, aunque las infantiles también tuvieron la visita a los bocetos del Pilar-Sant Francesc, que para eso es la casa de Vega Carmen González (San Vicente-Periodista Azzati).
El domingo, las mayores acudieron a la comida de Navidad de la Federación de Primera A. Este año, el colectivo de plata está representado por partida doble y además, cerrando el camino de las doce. La casualidad – y la estatura- ha querido que Paula Castell (Conde Salvatierra) y Vega Archer (Mercado Central) sean la once y doce.
Una nueva oportunidad para departir con presidentes y falleras mayores de las comisiones de la categoría, con las que ha coincidido en otros actos como en el concurso La Primera en la Frente o en la presentación de los proyectos.
Y aún les quedan actividades: este martes, el partido del València Basket para las mayores, dos visitas a Expojove -la formal de las falleras mayores y la desenfadada de las 26- los premios de la Federación de Ingenio y Gracia y la merienda de los infantiles de ingenio y gracia, estos últimos para Carmen y Marta respectivamente. A partir de ahí, vacaciones: libertad del 30 de diciembre al 3 de enero. O sea, apenas un suspiro.
Por cuarto año, Calabazas-En Gall recurrirá al combo Pedro Espadero-Alejandro Cano para plantar, respectivamente, las fallas grande e infantil, una fórmula con los dos artistas alicantinoa que se repetirá en cuatro casos durante este ejercicio en otras tantas demarcaciones. El año pasado funcionó muy bien, con un cuarto y un sexto premios. En la presente edición, Espadero trasladará los escenarios del Quijote a la actualidad en la falla grande y Cano explicará a los más pequeños el ciclo del agua.
