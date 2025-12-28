En Directo
Fallas en Diciembre | ¡Se casa María Estela Arlandis!
Últimas noticias de la fiesta en 2025
Se acaba el año, pero no termina el noticiario de la fiesta.
Debajo justo del Puente de Westminster, donde hay un punto fotográfico perfecto para encuadrar el Parlamento, el Big Ben y el Támesis. En Londres, claro. Pues ese ha sido el lugar elegido por Diego Huesca (si lo hubiese hecho este verano, habría sido en Japón) para hincar la rodilla y declarar su amor a María Estela Arlandis quien, un año y dos meses después de haber completado su ciclo de fallera mayor de València de 2024, ahora preparar un nuevo ciclo en su vida para mediados de 2027.
La relación ha sobrevivido a una pandemia, al tiempo en el que Diego regresó a su Paraguay natal para continuar su carrera de guardameta (ahora está mucho más cerca, en el Atlético Saguntino) y al año de fallera mayor. Y tras siete años de relación han decidido dar pasar pantalla.
El año "post" de María Estela ha sido incluso discreto, teniendo en cuenta que antes de ser elegida fallera mayor ya tenía en las redes sociales un nicho semi profesional. Se la ha visto creando contenidos, se ha graduado en Derecho y ha aparecido en actos falleros lo justo y necesario. Seguramente, su intervención más importante fue cuando ejerció de mantenedora para las candidatas a fallera mayor de la Agrupación del Marítimo. Que puedes revivir pinchando aquí, incluyendo la estrella entregada pro Julián Carabantes, que se ha convertido en todo un icono.
Pincha aquí y revivirás los "fenómenos paranormales" en la historia fallera de María Estela
Y en homenaje a la novia, aquí la podéis ver cuando se vino con Marina García a pasar tres días en Lisboa con motivo del Extra de Fallas de Levante-EMV. El vídeo es delicioso.
