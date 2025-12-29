Maestro Gozalbo completa su oferta con su décima falla en Especial Infantil
"Pim, Pam, Fora", explora la imaginación infantil a través de las dudas y juegos
Maestro Gozalbo-Conde Altea venía anunciando cuando, durante las dos primeras décadas del siglo, iban de la mano de Paco Gisbert en el concurso de fallas infantiles, que tenían cosas que decir. Incluso contaron con Julio Monterrubio en los años 2014 y 2015. Pero fue a partir del siguiente año cuando decidieron dar el salto a la máxima categoría de las mini-fallas. Para entonces no solo habían asimilado el salto a Primera A en la falla grande, sino que eran sus grandes dominadores.
Es fenómeno imparable de subir desde categorías medias impulsados por la nueva generación de falleros. Que llegó casi sin querer, en 2011 -cuando fueron incrustados en la categoría de plata cuando no era esa aún la previsión- y donde continúan desde entonces. Y desde entonces no han bajado la oferta: categoría de plata en falla grande y de oro en infantil. Y con ambición sin límites. Salvo en el año de transición de 2023. Con dos quintos premios, no se han bajado del podio ni con la grande ni con la infantil.
Preguntas infantiles
Ahora, en 2026, la comisión celebra diez fallas en la máxima categoría, plantadas en los once ejercicios que llevamos desde ese 2016 -siempre hay que contar con el ejercicio de parón-. Y para ello han presentado "Pim, Pam, Fora", la propuesta de Sergio Alcañiz para optar a la zona más noble del escalafón un año más. El proyecto, con temática plenamente infantil: aquellas preguntas, incómodas o no, que pueden plantear los niños. "A quien no le han preguntado de donde vienen los bebés, cómo se llevan los Reyes Magos y Papá Noel o si un pez globo reparte comida". Un grito a la imaginación, en palabras del artista, quien asegura que "cada duda, cada idea loca se convierte en una escena. Porque lo que el adulto desecha como tontería, para un niño es una historia que merece vivirse. En esta falla, el pensamiento se convierte en juego, y el juego, en un universo donde todo es posible".
La Exposición del Ninot contará con una figura de carácter especial y conmemorativa: los tres artistas que han plantado en la categoría presentan un trabajo conjunto: Alcañiz, Sergio Amar e Iván Tortajada.
Esta falla se une a "Patria", la falla grande que volverá a contar con el combo de David Sánchez Llongo y Dulk.
La Sección Especial Infantil de las Fallas 2026
Espartero-Ramón y Cajal - Zvonimir Ostoic - 75.000 €
Convento Jerusalén-Matemático Marzal - José Gallego - 60.000 €
Duque de Gaeta-Puebla de Farnals - Mario Pérez - 37.000 €
Maestro Gozalbo-Conde Altea - Sergio Alcañiz - 38.000 €
Císcar-Burriana - Joan Blanch - 38.000 €
Gayano Lluch-Marco Merenciano - Raúl García Pertusa - 37.000 €
Conde Salvatierra-Cirilo Amoros - Borja Lorente - 36.000 €
Malvarrosa-A. Ponz-Cavite - Xavier Gurrea - 31.000 €
Exposición-Micer Mascó - Gonzalo Rojas - 30.000 €
Almirante Cadarso-Conde Altea - Vicente Gomar - 30.000 €
Joaquín Costa-Conde Altea - Ausias Estrugo - 25.000 €
Reina-Paz-S. Vicente - Ceballos y Sanabria - 24.000 €
Blas Gámez-Ángel Villena - Fran Tarazona - 23.000 €
