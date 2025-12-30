El plan de Fallas Navideñas que puedes seguir disfrutando
Los casales mantienen abiertas sus puertas para disfrutar de auténticas obras de arte: sus belenes
Queda mucha Navidad por delante y la oferta en materia festiva está más que abierta para el gran público. Especialmente para ellos, puesto que los casales tienen en estas semanas su mayor jornada de puertas abiertas de todo el año.
El concurso de belenes se ha transformado en la gran aventura colectiva de las Fallas si nos atenemos al número de ellas que participan en el concurso de la Junta Central Fallera. Como pieza unitaria, conforman un aliciente de fuera de temporada que, en sus casos más exigentes, supone toda una seña de identidad.
A lo largo de las semanas o meses, los falleros se afanan por confeccionar y preparar los Belenes que, a lo largo de casi un mes, pueden verse en los casales.
A nivel de actividad interactiva, este concurso ha tomado claramente el relevo del ya desaparecido Concurso de Calles Adornadas, en el que una cantidad -mucho menor- de comisiones tematizaban las calles aportando un aliciente al programa oficial. Aquellos que lo hayan podido llegar a vivir en esplendor recordarán las riadas humanas que acudían, desde el "Prefallas", a demarcaciones como Cuba-Denia, Nador-Miraculosa, Padre Santonja-Cardenal Benlloch, Progreso-Teatro de la Marina y similar para contemplar aquellso trabajos "hand made".
La mecánica en los belenes es parecida, pero en pequeño tamaño, que no en pequeño trabajo. Especialmente con los belenes de Libre Diseño, donde cada año hay que idear un hilo argumental y realizar, desde cero, todas las figuras. Son belenes, además, que se plantean precisamente como un homenaje, o un mensaje, bajo la apariencia del Nacimiento, que debe estar al completo, con su anunciación, adoración, pesebre, estrella y demás elementos del relato, pero trasladados a contextos de lo más originales.
Los Tradicionales no se quedan atrás, puesto que, para materializarlos, es necesaria una composición, una ocupación de espacio en el casal y una creatividad para que no parezca "más de lo mismo" no menos encomiable.
Tanto unos como otros, especialmente en los más competitivos, obligan a cerrar una parte importante del casal durante bastantes semanas. Tanto para la elaboración de los elementos como su instalación. Porque en las tripas del mismo, ocultas con telas, está el montaje eléctrico con el que luces y autómatas le dan un plus a los montajes.
Los casales permanecerán abiertos todavía durante la semana -salvo en días especiales como Año Nuevo- y lo mejor es siempre mirar las redes sociales de cada casal.
El jurado llevó a cabo su visita atendiendo a un criterio lógico de ruta, que sirve también ahora para señalar cuáles son los belenes falleros para poder hacer las visitas.
Ruta para ver los Belenes Tradicionales A
Huerto San Valero-Av. Plata
Reino de València-San Valero
Ramiro de Maeztu-Humanista Furió
Industria-Santos Justo y Pastor
Dr. García Brustenga-Vicente Barrera Cambra
Camino Barcelona-Travesía Moncada
Creu i Mislata
Ruta para ver los Belenes Libre Diseño A
Zapadores-Vicente Lleó
Dr. Gil y Morte-Dr. Vila Barberá
San Vicente-Marvá
Xiva-Francisco de Llano
Luis Lamarca-Velázquez
Padre Santonja-Cardenal Benlloch
Borrull-Turia
Justo Vilar-Mercat del Cabanyal
Padre Luis Navarro-Remonta
Ruta para ver los Belenes Tradicionales B
Marqués de Lozoya-Poeta Cervera y Grífol
Joaquín Costa-Conde Altea
Peris y Valero-Cuba
Sueca-Literato Azorín
Ribera-Convento Santa Clara
Pelayo-Matemático Marzal
Avenida del Oeste
Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina
Jerónima Galés-Litógrafo Pascual y Abad
Virgen de la Cabeza-José María Mortes Lerma
Vall de Laguar-Padre Ferris
Alquerías de Bellver-Garbí
Marqués de Montortal-José Esteve
Archiduque CArlos-Músico Gomis
CAmino Nuevo de Picanya-Nicolau Primitiu
Mercado de Castilla
Quart Extramuros-Velázquez
Palleter-Erudito Orellana
San Ignacio de Loyola-Jesús y María
Dr. Gómez Ferrer
Salvador Giner-Gregorio Gea
Maestro Rodrigo-General Avilés
Náquera-Lauri Volpi
Av. Ecuador-Alcalde Gurrea
Daroca-Padre Viñas
Duque de Gaeta-Pobla de Farnals
Taongers-Politècnica
Vidal de Canelles-Sánchez Coello
Blocs Platja
Malvarrosa-Antonio Ponz-Cavite
Grupos Virgen del Carmen
Barrio Beteró
Pintor Maella-av. Francia
Yecla-Cardenal Benlloch
Ruta para ver los Libre Diseño B
Hierros-Juan Bautista Perales
Maestro Valls-Marino Albesa
San Pedro-Virgen de Vallivana
Barraca-Espadán
Dr. Juan Jose Domine-Av. Puerto
Santos Justo y Pastor-Serrería
Senda Senent-Alameda
Lo Rat Penat
Pintor Segrelles
San Vicente-Amparo Iturbi
Plaza de Segovia-Dr. Tomás Sala
Carteros-Litógrafo Pascual y Abad
Pintor Goya-Brasil
Santa María Micaela-Martín el Humano
Plaza de España
Plaza del Negrito
Norte-Dr. Zamenhoff
València-Teodoro Llorente
Plaza de la Morería
Felipe Bellver-Madre Rafols
Isabel de Villena-Gregorio Gea
José María Bayarri-Los Isidros
Bilbao-Maxilimiano Thous
Camino de Moncada-Pintor Jacomart
Guardacostas-Músico Jarque Cualladó
Ministro Luis Mayans-Platero Suárez
Gayano Lluch
General Llorens
Santiago Rusiñol-Conde Lumiares
Ingeniero Vicente Picho-Av. Valladolid
Plaça del Poble-Sant Roc (Carpesa)
Vicente Sancho Tello-Chile
Rodríguez de Cepeda-Lorenzo Palmireno
Ramiro de Maeztu-Lones
José María Haro-Poeta Mas y Ros
Doctor Serrano-Carlos Cervera
Cádiz-Denia
Cádiz-Los Centelles
Cra. San Luis-Doctor Waksman
Pianista Martínez Carrasco-Eslida
Grabador Jordán-Escultor Pastor
Alberique-Héroe Romeu
Giorgeta-Roig de Corella
Jesús-San Francisco de Borja
