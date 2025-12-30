El plan de Fallas Navideñas que puedes seguir disfrutando

Queda mucha Navidad por delante y la oferta en materia festiva está más que abierta para el gran público. Especialmente para ellos, puesto que los casales tienen en estas semanas su mayor jornada de puertas abiertas de todo el año.

El concurso de belenes se ha transformado en la gran aventura colectiva de las Fallas si nos atenemos al número de ellas que participan en el concurso de la Junta Central Fallera. Como pieza unitaria, conforman un aliciente de fuera de temporada que, en sus casos más exigentes, supone toda una seña de identidad.

A lo largo de las semanas o meses, los falleros se afanan por confeccionar y preparar los Belenes que, a lo largo de casi un mes, pueden verse en los casales.

A nivel de actividad interactiva, este concurso ha tomado claramente el relevo del ya desaparecido Concurso de Calles Adornadas, en el que una cantidad -mucho menor- de comisiones tematizaban las calles aportando un aliciente al programa oficial. Aquellos que lo hayan podido llegar a vivir en esplendor recordarán las riadas humanas que acudían, desde el "Prefallas", a demarcaciones como Cuba-Denia, Nador-Miraculosa, Padre Santonja-Cardenal Benlloch, Progreso-Teatro de la Marina y similar para contemplar aquellso trabajos "hand made".

La mecánica en los belenes es parecida, pero en pequeño tamaño, que no en pequeño trabajo. Especialmente con los belenes de Libre Diseño, donde cada año hay que idear un hilo argumental y realizar, desde cero, todas las figuras. Son belenes, además, que se plantean precisamente como un homenaje, o un mensaje, bajo la apariencia del Nacimiento, que debe estar al completo, con su anunciación, adoración, pesebre, estrella y demás elementos del relato, pero trasladados a contextos de lo más originales.

Los Tradicionales no se quedan atrás, puesto que, para materializarlos, es necesaria una composición, una ocupación de espacio en el casal y una creatividad para que no parezca "más de lo mismo" no menos encomiable.

Tanto unos como otros, especialmente en los más competitivos, obligan a cerrar una parte importante del casal durante bastantes semanas. Tanto para la elaboración de los elementos como su instalación. Porque en las tripas del mismo, ocultas con telas, está el montaje eléctrico con el que luces y autómatas le dan un plus a los montajes.

Los casales permanecerán abiertos todavía durante la semana -salvo en días especiales como Año Nuevo- y lo mejor es siempre mirar las redes sociales de cada casal.

El jurado llevó a cabo su visita atendiendo a un criterio lógico de ruta, que sirve también ahora para señalar cuáles son los belenes falleros para poder hacer las visitas.

Creu i Mislata. 1º Premio Tradicional A /

Ruta para ver los Belenes Tradicionales A

Huerto San Valero-Av. Plata

Reino de València-San Valero

Ramiro de Maeztu-Humanista Furió

Industria-Santos Justo y Pastor

Dr. García Brustenga-Vicente Barrera Cambra

Camino Barcelona-Travesía Moncada

Creu i Mislata

Ruta para ver los Belenes Libre Diseño A

Zapadores-Vicente Lleó

Dr. Gil y Morte-Dr. Vila Barberá

San Vicente-Marvá

Xiva-Francisco de Llano

Luis Lamarca-Velázquez

Padre Santonja-Cardenal Benlloch

Borrull-Turia

Justo Vilar-Mercat del Cabanyal

Padre Luis Navarro-Remonta

Belén del "13 Rue del Pesebre" de la falla JJ Domine-Av. Puerto / Falla JJ Domine

Ruta para ver los Belenes Tradicionales B

Marqués de Lozoya-Poeta Cervera y Grífol

Joaquín Costa-Conde Altea

Peris y Valero-Cuba

Sueca-Literato Azorín

Ribera-Convento Santa Clara

Pelayo-Matemático Marzal

Avenida del Oeste

Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina

Jerónima Galés-Litógrafo Pascual y Abad

Virgen de la Cabeza-José María Mortes Lerma

Vall de Laguar-Padre Ferris

Alquerías de Bellver-Garbí

Marqués de Montortal-José Esteve

Archiduque CArlos-Músico Gomis

CAmino Nuevo de Picanya-Nicolau Primitiu

Mercado de Castilla

Quart Extramuros-Velázquez

Palleter-Erudito Orellana

San Ignacio de Loyola-Jesús y María

Dr. Gómez Ferrer

Salvador Giner-Gregorio Gea

Maestro Rodrigo-General Avilés

Náquera-Lauri Volpi

Av. Ecuador-Alcalde Gurrea

Daroca-Padre Viñas

Duque de Gaeta-Pobla de Farnals

Taongers-Politècnica

Vidal de Canelles-Sánchez Coello

Blocs Platja

Malvarrosa-Antonio Ponz-Cavite

Grupos Virgen del Carmen

Barrio Beteró

Pintor Maella-av. Francia

Yecla-Cardenal Benlloch

Belén de Bilbao-Maximiliano Thous, dedicado a la paz / Falla Bilbao

Ruta para ver los Libre Diseño B

Hierros-Juan Bautista Perales

Maestro Valls-Marino Albesa

San Pedro-Virgen de Vallivana

Barraca-Espadán

Dr. Juan Jose Domine-Av. Puerto

Santos Justo y Pastor-Serrería

Senda Senent-Alameda

Lo Rat Penat

Pintor Segrelles

San Vicente-Amparo Iturbi

Plaza de Segovia-Dr. Tomás Sala

Carteros-Litógrafo Pascual y Abad

Pintor Goya-Brasil

Santa María Micaela-Martín el Humano

Plaza de España

Plaza del Negrito

Norte-Dr. Zamenhoff

València-Teodoro Llorente

Plaza de la Morería

Felipe Bellver-Madre Rafols

Isabel de Villena-Gregorio Gea

José María Bayarri-Los Isidros

Bilbao-Maxilimiano Thous

Camino de Moncada-Pintor Jacomart

Guardacostas-Músico Jarque Cualladó

Ministro Luis Mayans-Platero Suárez

Gayano Lluch

General Llorens

Santiago Rusiñol-Conde Lumiares

Ingeniero Vicente Picho-Av. Valladolid

Plaça del Poble-Sant Roc (Carpesa)

Vicente Sancho Tello-Chile

Rodríguez de Cepeda-Lorenzo Palmireno

Ramiro de Maeztu-Lones

José María Haro-Poeta Mas y Ros

Doctor Serrano-Carlos Cervera

Cádiz-Denia

Cádiz-Los Centelles

Cra. San Luis-Doctor Waksman

Pianista Martínez Carrasco-Eslida

Grabador Jordán-Escultor Pastor

Alberique-Héroe Romeu

Giorgeta-Roig de Corella

Jesús-San Francisco de Borja