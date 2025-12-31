Mazón reaparece como ninot de falla en una exposición que apoya la Diputación

"Censura". O, en todo caso, intento de la misma. Así ha calificado el artista fallero Ximo Esteve los prolegómenos de la exposición de ninots que ha sufragado la Diputació de València y que se ha inaugurado el 31 de diciembre.

Bajo el título "Fang. Memòria. Art.", el Gremio de Artistas Falleros encomendó a un amplio grupo de artistas falleros que reflejaran, bajo diferentes prismas, la historia de los acontecimientos iniciados en octubre de 2024. Cada artista ha tenido un hilo temático.

Ximo Esteve era responsable del grupo "Los políticos llegan tarde", en el que el protagonista es Carlos Mazón. Ahí es donde el artista ha asegurado en un mensaje en redes -retirado posteriormente- que "la figura había sido censurada por algún motivo no entendible". Sin embargo, ha encontrado, en ese sentido, el apoyo de la directiva gremial, que se negó a quitar el grupo -o, por lo menos, dejó sentada la necesidad de mantener la libertad creativa de los artistas-. Posteriormente, aparentemente con ánimos de apaciguar los ánimos, el artista ha recuperado el mensaje, pero más prudente, sin referirse ya a ese intento -con un simple "espero que os guste"- de que la figura no saliera de su taller.

El "meme de Travolta"

La figura es la de un voluntario rodeado de barro y por detrás, Ximo Esteve hace un simil del "meme de Travolta", el fotograma del actor en Pulp Fiction con expresión de sorpresa y una gabardina en la mano. En este caso es Carlos Mazón el que aparece con un estilismo similar pero añadiendo un elemento extra: la mochila a la que aludió en su comparecencia en el Congreso.

Casualidad o no, la muestra, tras esta negativa, "se cambió la ubicación del Muvim, donde se iba a instalar, a nuestro museo" para acabar rematando que "en eta época, censurar está feo y es inaceptable".

Convenio de colaboración

Esta exposición forma parte del convenio firmado por la entidad provincial y el gremio de Artistas Falleros por 200.000 euros, dentro de una línea de ayudas que se multiplicó con la dana.

En los primeros años se tradujo en la "plantà" de pequeñas fallas en poblaciones sin tradición fallera, en una especie de sinergia: llevar la fiesta a lugares donde no es habitual y fomentar la visita a estas poblaciones. En el actual ejercicio el convenio se ha firmado recientemente y apenas doce horas antes de que acabara el año natural se ha materializado uno de los elementos principales: esta exposición.