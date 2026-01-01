El primer acto de las Fallas en 2026 llega nada más empezar el 1 de enero

Las Fallas tienen una liturgia que supone el inicio no oficial del año natural. Y tardan poco menos de doce horas en ponerse en marcha. La iniciativa corresponde a la Federación de Primera A. Desde prácticamente el inicio de su creación como colectivo, sus actividades -en gran medida por la gran incubadora de ideas de Armando Serra, uno de sus promotores- juegan con el concepto Primera. Así, con el paso de los años se han organizado y consolidado ora el premio "Una de Primera", ora el concurso cultural "La Primera en la Frente". Y, en este caso, "La Primera Ofrenda del Año", que corresponde a las representantes de este colectivo.

Fieles a esa tradición, la práctica totalidad de falleras mayores de este colectivo han acudido a la Basílica para hacer entrega de los primeros ramos a la Patrona, además de recibir la bendición para los medallones que llevarán en determinados momentos con la indumentaria tradicional. Es, de hecho, la primera Ofrenda organizada que se realiza al altar mayor.

La sede de la Virgen de los Desamparados estaba llena en los primeros oficios del año y en este caso, las falleras mayores y presidentes ocuparon los primeros bancos para presidir la misa de las doce y media. Durante estos días, al Altar Mayor está presidido por el Niño Jesús recién nacido.

El colectivo que preside Antonio Escrig está formado por la totalidad de comisiones de la categoría de plata -salvo la Avenida del Oeste, que aún no ha plantado por segunda vez-. Es decir, desde Mercado Central, Quart-Palomar, Linterna-Na Rovella, San Marcelino, Islas Canarias-Trafalgar, La Nova d'Orriols, Jerónima Galés-Litógrafo Pascual y Abad, Justo Vilar-Mercat del Cabanyal, Espartero-Ramón y Cajal, Maestro Gozalbo-Conde Altea, Ribera-Convento Santa Clara, Grabador Esteve-Cirilo Amorós, Plaza de la Merced, Conde Salvatierra-Cirilo Amorós y Císcar-Burriana. Recientemente celebraron la presetación de los bocetos y la cena de Navidad de todas las representantes.