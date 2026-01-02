La falla de Conchita Piquer estrena en un cine su documental de aniversario

El 29 de noviembre de 1963, la Comisión Permanente Municipal tomó varias decisiones en el día a día de la ciudad. Por ejemplo, permitir la instalación de la torre metálica de Telefónica en Pérez Galdós, dos colegios en la zona de l'Algüer que ya no existen y una nueva rotulación de calle: una parte de la zona de Marxalenes que, de momento, era calle "En Proyecto", junto a la avenida de Campanar, por entonces Alférez Profesional

Acuerdo para la creación de la calle Conchita Piquer / RLV

Apenas tres meses después, la tonadillera acudió al descubrimiento de la placa que la rotulaba, a la vez que s ele imponía la medalla de la Gratitud. "Un mármol que reproduce el perfil de la Piquer, realizado por el escultor Ignacio Pinazo en una colaboración graciosa y entusiasta". Llegó "acompañada del alcalde, en coche oficial, siendo recibida por el público con fervorosos aplausos". Estuvo su marido, Antonio Márquez, su hija Concha Márquez Piquer, su entonces pareja, Curro Romero, artistas del Teatro Principal y la Banda Municipal que interpretó un pasodoble a ella dedicado. Una fiesta de reconocimiento a la inmortal cantante.

Acto inaugural de la calle, con la presencia de la tonadillera / RLV

Y apenas un año y medio después, se constituía una comisión de falla en esa misma demarcación. Bajo la denominación de Conchita Piquer y a la que se sumó el cruce de Monestir de Poblet. Para recordarla, el escudo incluyó el perfil, similar aunque con orientación diferente, al que preside el rótulo de la calle. La obra de Pinazo aún pervive, junto con la senyera que la acompaña. Más aún, con motivo del 25 aniversario, la comisión colocó a su lado la placa conmemorativa

Ahora, "60, el Documental" es la sublimación de esas seis décadas de vida, condensadas en un reportaje histórico que ha conseguido incluso fecha y hora para estrenarse en sala de cine. Será el próximo 15 de febrero, a las 12 horas en los cines MN4.

"El lugar al que siempre quieres volver" hará un recorrido por su historia, que empezó en un barrio que empezaba a crecer y urbanizarse en aquel tardío desarrollismo. Y sirve para reivindicar el valor que supone ser "conchitero".

Miembros de la comisión en la actualidad / Falla Conchita Piquer

Hace un año ya reestrenaron el himno de la falla. Una pieza que compuso María Tréscoli con motivo del 50 aniversario de la misma, pero que, aún interpretándose, no se había grabado y no se le había puesto letra, algo que hizo Juanjo Rico, rescatando la partitura de las vitrinas de la comisión. De hecho, la comisión es pionera en la introducción de su patrimonio musical en las plataformas de internet como Spotify, Apple Music o Youtube. Esto tuvo lugar hace ahora un año, a cargo de la banda A Caramull con la voz de Ángel Bellido y la coordinación artística de Carlos García Mateu. Pero, a la vez, también disponen de una canción "Soy Conchitero", como himno no oficial, pero que forma parte de su Banda Sonora.

Escudo de la comisión, con un perfil de Concha Piquer / RLV

Ahora ha llegado el momento de celebrar "el 60 de la 60", puesto que este es el número de censo que dispone la comisión. De hecho, en los dos primeros ejercicios se les asignó el 65, que había dejado vacante Quart Extramuros-Velázquez y en 1970 pasó a ser el 60 cuando desapareció San José de Calasanz. En el documental se repasa la historia de la comisión, con testimonios de sus protagonistas y de los descendientesde pioneros, apoyados por material inédito rescatado de los archivos de la comisión y personales, nuevamente con Juanjo Rico como director. Una forma de reivindicar "la historia viva de una falla de barrio".