Acusan a la Diputació de "desterrar" una exposición para que no se vea un ninot de Mazón

"Comenzó a instalarse en el MuVIM y se dio la orden de desmontarla poco después". Con esta afirmación, la diputada de Compromís Dolors Gimeno acusa al presidente de la Diputación, Vicent Mompó, de haber "censurado" la exposición del ninots de artistas falleros dedicados a la dana. Y en concreto, por un motivo: la existencia de una figura que critica abiertamente al presidente de la Generalitat. Con la aparición de esta figura, según la denuncia que hacen, la entidad provincial optaría por mandar la muestra no a uno de sus espacios naturales y céntricos, sino que acabara en el Museo de Artista Fallero, en Benicalap. Para Compromís es "un caso de censura política" por "impedir la celebración en el MuVIM de una la exposición".

Según ha explicado el concejal de Compromís per València, Pere Fuset, el conflicto se origina "cuando la Diputación detectó que una de las obras incluidas en la muestra contenía una crítica satírica al papel del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la gestión de la dana. Ante esta situación, la Diputación intentó primero censurar el contenido de la exposición exigiendo la exclusión del ninot crítico. Cuando los artistas falleros se negaron a aceptar esta censura y a retirar una obra legítima, la Diputación optó directamente por expulsar toda la exposición del museo, de titularidad pública".

El "meme de Travolta"

La obra es de Ximo Esteve y en la misma hace una comparación entre Carlos Mazón y el conocido como "meme de Travolta", un fotograma de la película Pulp Fiction en el que el actor hace un gesto de desconcierto, y que estas Navidades se ha convertido en viral en redes sociales y mensajería. En la figura, Mazón aparece con el mismo estilismo del personaje de Vincent Vega que encarna Travolta, pero añadiéndole la mochila que dijo llevar en la jornada del 30 de octubre. El propio artista ya habló de "censura" en un mensaje en redes sociales que posteriormente borró. En la misma alabó la postura del Gremio de Artistas Falleros de negarse a que no apareciera el ninot en cuestión. Aunque ahora según Compromís, esto ha propiciado su traslado a un espacio en el que el volumen de visitas será, sería, mucho menor.

La Exposición forma parte de un convenio entre Diputación y Gremio y sustituye a la "plantà" de fallas en diferentes poblaciones de la provincia, que se había hecho en los ejercicios anteriores. Cincuenta artistas toman parte en la misma con una visión personal de lo sucedido en la dana.

“La sátira política y social es la esencia del ninot y de la fiesta de las Fallas. Censurarla es no entender ni respetar nuestra cultura y es ya demasiado habitual con los gobiernos del Partido Popular”, ha añadido el concejal Pere Fuset.

Desde Compromís exigen explicaciones inmediatas a la Diputación de València y reclaman que se garantice que los espacios culturales públicos no se conviertan en instrumentos de censura al servicio del poder político del PP. “Lo que ha pasado en el MuVIM es muy grave y marca un precedente peligroso que no podemos normalizar”, ha señalado la diputada Dolors Gimeno.