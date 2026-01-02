El pleno de la JCF recompone hoy el Programa de Festejos

La Junta Central Fallera ha convocado un pleno extraordinario para, por segunda vez, aprobar el Programa de Festejos de las Fallas 2026. No se cambia ni una coma del aprobado el pasado mes de diciembre, pero es un paso necesario después de que la asamblea de presidentes lo mandara a la casilla de salida. No porque hubiera algún festejo que no les gustara, sino en señal de protesta porque el 16 de marzo fuera lectivo en los colegios.

La asamblea se apoyó, a la hora de votar que no, en que era un contrasentido aprobar un programa en el que había un acto para niños al que no podían asistir niños.

A consecuencia de esta negativa se produjo el proceso ya conocido de volver a convocar al Consejo Escolar, el cual decidió modificar el calendario escolar: sumar ese día 16 de forma "excepcional" y correr un día el final del curso, pasando del 19 al 22 de junio.

Una vez la consellera de Educación dio el visto bueno a la petición reformulada, el calendario obligaba a recomponer el proceso de aprobación por el pleno y ratificación por la asamblea. Eso, a pesar de que el Ayuntamiento ya había asumido como propios los actos del mes de enero para poder formalizar los contratos. Con esa acción administrativa se podría haber convocado de forma ordinaria tanto el pleno como la asamblea. Si embargo, se ha optado por sendas convocatorias extraordinarias. Así, el pleno de la Junta Central Fallera será el día 2 y la asamblea, el 8, con el único punto del orden del día de la aprobación "si procede", del Programa.

No se aplica fuera de València

Al tratarse de una decisión del Consejo Escolar de la ciudad de València, el cambio no supone cambio alguno a favor para los alumnos que, siendo residentes en València y perteneciendo a comisiones de falla de València, estudian en centros docentes fuera del término municipal. Y que, de cara a esa fecha, seguirán teniendo el mismo problema, que saldarán o no acudiendo a la entrega de premios o no asistiendo a clase. Así mismo, la excepción mantiene la teórica obligación de asistir al colegio el viernes 20 de marzo, una fecha en la que, con un amplio margen de seguridad, la asistencia se verá muy menguada.