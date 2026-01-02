La JCF vuelve a aprobar el Programa de Festejos
Los actos de 2026 reciben otra vez el visto bueno tras la negativa de la asamblea de presidentes en protesta por el no lectivo del 16 de marzo
El pleno más corto de la historia de la Junta Central Fallera sirvió, en el segundo día del año, para aprobar nuevamente el Programa de Festejos. Es el paso previo y necesario para que, el día 8, la asamblea de presidentes le dé el visto bueno definitivo.
Esta repetición viene motivada por la negativa de la asamblea en señal de protesta porque el 16 de marzo fuera lectivo en los colegios del término municipal de València. Esta negativa propició una reunión de urgencia del Consejo Escolar que conllevó conseguir, finalmente, ese día festivo suplementario, a cambio de terminar el curso escolar no el viernes 19 de junio, sino el lunes 22.
El concejal Santiago Ballester recordó, en ese sentido, que la Junta de Gobierno municipal aprobó la celebración de los actos previstos en el mes de enero "porque era la única forma de tener salvaguarda jurídica y poder licitar los festejos. Si no, no habría tiempo y se tendrían que haber cancelado o suspendido". Esto afectaba a la primera tanda de festejos, algunos de los cuales ni siquiera es necesario que estén en el Programa Oficial: el estreno de los pasodobles de las falleras mayores de València, la Gala de la Indumentaria, la Gala de la Pirotecnia y, este sí, las exaltaciones, que llegarán el 30 y 31 de enero.
El programa ni siquiera volvió a ser leído y se aprobó con la misma unanimidad que en diciembre. Ahora será el turno de los presidentes para dejar la cuestión totalmente normalizada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tercera sentencia que obliga al Ayuntamiento de València a readmitir a un trabajador llegado con Ribó
- Transportes precisa que València no tendrá ayudas al transporte mientras no aplique la Zona de Bajas Emisiones
- Un grupo de 10 menores organizados agrede de forma aleatoria a viandantes de la ciudad de València
- València inicia 2026 con pocas obras, pero grandes, y las que han de llegar
- El Ayuntamiento de València rectifica y autoriza una decena de cabalgatas de reyes en los barrios
- El Cuponazo de la ONCE deja más de 6 millones de euros en València
- València cierra el año más conectada por avión que nunca: estos son los nuevos destinos para 2026
- València despedirá el año con un súper castillo de 1.700 kilos de pólvora