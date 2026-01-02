La JCF vuelve a aprobar el Programa de Festejos

El pleno más corto de la historia de la Junta Central Fallera sirvió, en el segundo día del año, para aprobar nuevamente el Programa de Festejos. Es el paso previo y necesario para que, el día 8, la asamblea de presidentes le dé el visto bueno definitivo.

Esta repetición viene motivada por la negativa de la asamblea en señal de protesta porque el 16 de marzo fuera lectivo en los colegios del término municipal de València. Esta negativa propició una reunión de urgencia del Consejo Escolar que conllevó conseguir, finalmente, ese día festivo suplementario, a cambio de terminar el curso escolar no el viernes 19 de junio, sino el lunes 22.

El concejal Santiago Ballester recordó, en ese sentido, que la Junta de Gobierno municipal aprobó la celebración de los actos previstos en el mes de enero "porque era la única forma de tener salvaguarda jurídica y poder licitar los festejos. Si no, no habría tiempo y se tendrían que haber cancelado o suspendido". Esto afectaba a la primera tanda de festejos, algunos de los cuales ni siquiera es necesario que estén en el Programa Oficial: el estreno de los pasodobles de las falleras mayores de València, la Gala de la Indumentaria, la Gala de la Pirotecnia y, este sí, las exaltaciones, que llegarán el 30 y 31 de enero.

El programa ni siquiera volvió a ser leído y se aprobó con la misma unanimidad que en diciembre. Ahora será el turno de los presidentes para dejar la cuestión totalmente normalizada.