Cabalgata de los Reyes Magos del Marítim del domingo: horario y recorrido

A la espera de que la meteorología sea respetuosa -hay previsión de lluvia, pero no alerta naranja- las cabalgatas de Reyes Magos llegan a la ciudad de València. Y mientras el Ayuntamiento aguarda para desvelar qué pasa con la grande, la del centro de la ciudad, los Poblats Marítims preparan la primera gran cita para este domingo.

El sector fallero de Malva-rosa-Cabanyal-Beteró ha conseguido consolidar como evento de gran convocatoria, y a pesar de pillarle la pandemia en sus primeros años, una cabalgata que, auspiciada por las comisiones que la conforman, recorrerá las calles de esos barrios.

Melchor, Gaspar y Baltasar llegará por vía marítima, como al día siguiente, pero en este caso a la central de Trasmed, en el Puerto de València, a las 16.15 horas. Y será a las seis de la tarde cuando discurra por un recorrido que recorre, sucesivamente, esas tres zonas: empieza por la avenida Malvarrosa, cruza las vías del tranvía, recorre Reina, Pintor Ferrandis, Antonio Juan y cruza al Camino del Cabanyal para finalizar en Campillo de Altobuey, junto al polideportivo de Beteró.

El desfile ha alcanzado una asistencia excepcional, lo que lo convierte en el anticipo del festejo del centro, acompañados de comparsas formadas por los falleros. Tiene, además, carácter solidario, puesto que en los días previos, los casales han abierto sus puertas para recoger productos de primera necesidad para el Banco de Alimentos de València.