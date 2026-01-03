Los Reyes Magos (y muchos más) también serán falla y de Sección Especial

"Aunque los personajes y las costumbres varían, el mensaje es el mismo: amor, ilusión, generosidad y convivencia. Un homenaje tierno, didáctico y festivo que enseña que la magia es universal". Bajo esta premisa, Reina-Paz-San Vicente presenta el proyecto con el que José Ceballos y Francisco Sanabria presentarán sus credenciales de falla en la Sección Especial Infantil de 2026.

Se trata del séptimo proyecto en la máxima categoría para este binomio comisión-taller, que aplica los fundamentos propios de la pareja artística, consistente en descubrir al gran -o al menudo- público un aspecto cultural a través de sus múltiples facetas.

En este caso hacen un recorrido por aquellos personajes que se encargan de repartir ilusión en forma de regalos entre la chiquillería durante el paso de un año a otro, el periodo que se puede denominar genéricamente como "Navidad", pero que hunde sus raíces en todo un acerbo popular.

Reina-Paz-San Vicente infantil, de Ceballos y Sanabria / RLV

En diferentes latitudes

Así, los Reyes Magos son los protagonistas principales, pero a su alrededor llegan acompañándoles en imaginaria cabalgata otros bienhechores parecidos que aparecen en otras culturas. Así, está representada la bruja Befana con su escoba voladora y su saco repleto de dulces, el San Nicolás europeo, el Olentzero vasco o la cabra finlandesa Joulupkki. Un atlas de conseguidores de regalos para el que los artistas ponen en juego nuevamente su capacidad de investigación. Cada personaje acude a "Benvoluguts" con sus particulares séquitos o elementos distintivos.

Así, cuando la Navidad sea ya un recuerdo en el tiempo -habrán pasado casi tres meses-, los dos artistas invitarán a "un viaje mágico por las tradiciones que, cada año, llenan de ilusión a los niños y niñas de todo el planeta".

Los animales emblemáticos de la ciudad, la corona de la Virgen de los Desamparados, los artistas de vanguardia o los monstruos valencianos son algunos de los hilos argumentales que han exhibido Ceballos y Sanabria a lo largo de los años que llevan compartiendo inspiración artística con la comisión de la Plaza de la Reina.

Este año, este proyecto está complementado con la falla grande, que vuelve a ser del taller de Manuel Algarra y que está dedicado a la Paz.

La Sección Especial Infantil de las Fallas 2026

Exposición-Micer Mascó - Gonzalo Rojas Rodríguez - 30.000 €

Joaquín Costa-Conde Altea - Ausias Estrugo Maño - 25.000 €

Reina-Paz-S. Vicente - Ceballos y Sanabria - 24.000 €

Blas Gámez-Ángel Villena - Fran Tarazona - 23.000 €

Espartero-Ramón y Cajal - Zvonimir Ostoic - 75.000 €

Convento Jerusalén-Matemático Marzal - José Gallego - 60.000 €

Maestro Gozalbo-Conde Altea - Sergio Alcañiz - 38.000 €

Císcar-Burriana - Joan Blanch - 38.000 €

Duque de Gaeta-Puebla de Farnals - Mario Pérez - 37.000 €

Gayano Lluch-Marco Merenciano - Raúl García Pertusa - 37.000 €

Conde Salvatierra-Cirilo Amoros - Borja Lorente - 36.000 €

Malvarrosa-A. Ponz-Cavite - Xavier Gurrea - 31.000 €

Almirante Cadarso-Conde Altea - Vicente Gomar - 30.000 €

