Así erá la Cabalgata de Reyes de València... si el tiempo lo permite

La ciudad de València se prepara para organizar y celebrar la Cabalgata de Reyes. Un festejo que, con el paso del tiempo, dentro de ese particular crecimiento exponencial de los acontecimientos populares, vive en situación de desborde. Desde ya hace años, la imagen cenital es, en algunos momentos, comparable a la de una "mascletà" o el encendido navideño. Con la ventaja, en este caso, de que es un acto totalmente centrado en el recorrido y, aunque haya aglomeración, no es de la totalidad de la plaza.

Pero la edición de este año está, y estará, en el aire. Dependerá de que Aemet decrete, según evolucione la situación meteorológica y decrete o no la Alerta Naranja. De momento, las cosas están evolucionando a mejor e incluso la probabilidad de lluvia ha bajado ya al 80 por ciento.

Durante toda la jornada se mantendrá el debate: sacar las carrozas con lluvia o no. Con lluvia pertinaz o fina. Será un día muy largo -como lo está siendo ya este domingo-.

Extensible, además, a que, en València, la cabalgata "empieza" muy temprano: cuando, por la mañana, llega la venta de los asientos. Una jornada como ésta pone en evidencia lo primitivo del sistema: los asientos salen a la venta, pero no están garantizados porque no están numerados. Eso quiere decir, y eso provoca, que muchas personas van, eligen el asiento y se quedan durante horas, poniendo prendas en las sillas cercanas, para garantizar la agrupación familiar. El hecho de que los asientos no estén numerados genera que, sí o sí, haya que estar con antelación, especialmente en las mejores zonas. Ahora, con mal tiempo, la perspectiva de aguantar horas bajo la lluvia parece lo más recomendable. Lo que tampoco se duda es que, en caso de sacar adelante el desfile, si hace mal tiempo, la asistencia de público se verá reducida sensiblemente.

El Ayuntamiento no ha anunciado este año la hora de inicio de la venta de sillas, pero en anteriores ocasiones era a las 12 del mediodía.

Con los asientos, o detrás -cuanto más alejado, peor se ven las cosas y más difícil es conseguir caramelos-, todo estará preparado para un desfile que el Ayuntamiento anuncia como "histórica", con 1.300 participantes.

Llegada al Puerto, en la Marina Norte / Ayto Vlc

Llegada nueva en La Marina

Los Reyes Magos se dirigirán, a las 16:30 horas, a un nuevo punto en La Marina, concretamente a la plaza de la Sal, en la Marina Norte, un espacio más amplio y que tendrá la ventaja de las gradas que se utilizan para eventos y que permitirá ver mejor tanto el desembarco como el primer saludo.

Recorrido de la Cabalgata / Ayto Vlc

Recorrido

El desfile como tal partirá a las 17:30 horas desde el Puente de las Flores. La cabalgata recorrerá la Porta de la Mar, General Tovar, Paz, Reina y San Vicente Mártir, hasta su llegada a la Plaza del Ayuntamiento, donde los Reyes harán la Adoración -en una tarima alta, mirando hacia el público- y se dirigirán a los niños desde el balcón.

Antes y durante la cabalgata se repartirán palos luminosos y coronas, y se lanzarán cuatro toneladas de caramelos sin gluten, además de 3.000 peluches, "en sintonía con el carácter festivo y familiar del evento" según la concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil.

El cortejo tendrá el imaginable acompañamiento artístico con bailarines, boatos, personajes históricos, pajes, acróbatas, animales articulados y carrozas.

Y polémica con la "diosa Selene"

Y que no falte la polémica y el debate. Porque este año se anuncia la presencia de un nuevo personaje, "Selene, la Diosa de la Ilusión", algo que choca con la nueva configuración del acto tras el cambio de color del gobierno municipal, que la despojó de los personajes que, en clave valenciana, se habían incorporado durante los ocho años de gobierno progresista recalcando que serían solo personajes bíblicos. El edil Pere Fuset ha ironizado al respecto preguntando si Selene "es la cuñada de San josé".