La Navidad llega a su último acto con actividad fallera sin freno

Las Fallas no se detienen ni en los estertores de la Navidad. Este domingo ha sido, además, la particular ceremonia de clausura en los belenes de los casales. Ahora llegará el penoso proceso de desmontaje de aquello por lo que se han invertido tantas horas. No se quema, pero sí se convierte en recuerdo. Especialmente en aquellos que han conseguido los premios principales y de todos aquellos que hicieron obras de verdadero empeño.

Las comisiones han apurado las visitas a Expojove y a los circos -es el mejor momento para organizarlas- e incluso se han celebrado fiestas temáticas, como la Flúor de la Agrupación Quatre Carreres. El calendario recuerda que, en cuanto los Reyes Magos abandonen València, la ciudad empieza a mirar las Fallas en el horizonte. Tanto es así, que el siguiente fin de semana ya viene cargado de actos y, sobre todo, el arreón final de las presentaciones, cuyo concurso de la JCF no empezará en firme hasta el fin de semana del 18.

Tras el parón de Navidad, vuelve el Teatre Faller, que ya está en plena Primera Categoría. Será Doctor Collado la que suba al escenario el día 6, el 7 acaba la inscripción del maratón de futbolín, el 8 la asamblea de presidentes aprobará el Programa de Festejos y el domingo 11 vuelven los Balls al Carrer en la Plaza de la Reina y se celebrará el concurso de los "Sabudets".

Marta y la corte infantil han tenido matinal de baloncesto / Fotofilmax

Mientras tanto, la comitiva no ha parado. Marta Mercader y la corte infantil, por ejemplo, han tenido jornada completa. Primero, con la visita al partido del València Basket Femenino, la misma versión en infantil que la que hizo Carmen Prades y la corte mayor con el equipo masculino. Con presencia de numerosas comisiones de falla en las grades, porque era el día especial para ellas, ha hecho el saque de honor y todas han presenciado la victoria fácil ante el Gernika.

Cabalgata en el Marítim

Por la tarde se ha sumado la comitiva mayor para asistir a la Cabalgata de Reyes del sector Malva-rosa-Cabanyal-Beteró, con la que no ha podido la llovizna que ha acompañado todo el día. Un acto con mucho simbolismo porque la estrella amarilla que ha acompañado la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, no solo recordaba la del camino al portal, sino que se ha convertido en un icono para recordar a Julián Carabantes, que instauró María Estela Arlandis y continuó en la Procesión de la Senyera. Esta Cabalgata ha sido una de las muchas que, merced a su innato don de la ubicuidad, ha permitido verles en toda suerte de casales.

El sábado fue el momento de la visita, aunque fuera con retraso forzoso, a Expojove, feria que este domingo también ha cerrado sus puertas y que este lunes por la mañana dará las cifras de asistencia, aunque por lógica deberían ser un poco menores este año al haberse cancelado la jornada del 28 de diciembre.

Últimas horas de Expojove con la visita más gamberra /

Y este lunes también completan la sesión con la asistencia a la Cabalgata de Reyes de la ciudad. Es un acto al que acuden las dos comitiva, pero que, realmente, preside la fallera mayor infantil. El acto está condicionado también por la meteorología, pero desde el Ayuntamiento lo tienen claro: si no hay Alerta Naranja, se celebrará. Y no tendrá lugar el día 6.