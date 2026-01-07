Extra de Fallas
Levante-EMV lleva a las Falleras Mayores de València hasta el corazón de Egipto
El Extra de Fallas de 2026 llega al mundo de los faraones en un excepcional reportaje con Carmen Prades y Marta Mercader
Uno de los grandes misterios del ejercicio fallero es conocer a dónde van las Falleras Mayores de València para hacer el viaje institucional en el extranjero como embajadoras de la ciudad acompañadas por Levante-EMV para el Extra de Fallas. Este año han madrugado más que nunca porque el viaje es el más ambicioso que se podía imaginar.
De momento, Carmen Prades y Marta Mercader disfrutan del primero de los días que van a estar en la tierra de los faraones. La inauguración del Museo Nacional de Egipto este año era la oportunidad perfecta para que las representantes de la ciudad y de la fiesta lo conocieron de primera mano. Y así lo han realizado durante toda la mañana.
Sorpresa en la joya de la egiptología
Cientos de personas han podido contemplarlas con la lógica sorpresa mientras recorrían las principales salas del recién inaugurado museo.
Egipto ha conseguido unificar todos los tesoros de la cultura más asombrosa que jamás se ha conocido. Esta visita forma parte de las que realizarán en los próximos días para completar un excepcional álbum de imágenes que se sumará a las realizadas en los años anteriores desde 2016 por iniciativa de Levante-EMV, el papel de las Falleras Mayores de València como embajadoras de la ciudad y de la fiesta.
Nunca dos Falleras Mayores de València, ocupando el cargo oficial, habían estado ejerciéndolo en Egipto. Tan solo fue en 1991 cuando lo visitó la Fallera Mayor y la corte de honor dentro del viaje de fin de ejercicio.
