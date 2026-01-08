Levante-EMV lleva a las falleras mayores a visitar los tesoros del Egipto de los faraones

Las puertas del Gran Museo Egipcio se abrieron y, de repente, aparecieron las Falleras Mayores de València. No es algo que pase todos los días, desde luego. Pero Carmen Prades y Marta Mercader lo hicieron. Y de esta manera, pasarán a la historia de una de esas imágenes que, con el paso de los años, se entretejen en el Extra de Fallas de Levante-EMV. Porque El Cairo se ha convertido en una nueva parada dentro de la serie ya histórica, iniciada en el año 2016, de viajes internacionales, pensadas para unir la imagen de las embajadoras de la fiesta con alguno de los monumentos, los entornos y las situaciones más impensables no hace tanto tiempo.

La majestuosidad de Egipto recibió a Carmen y Marta / Fernando Bustamante

El Extra de Fallas de Levante-EMV ha llevado a Carmen y Marta a la capital de Egipto donde, durante las próximas jornadas, completarán una serie de visitas y de sesiones fotográficas para realizar un nuevo "book" que sumar a los trazados en los años anteriores. Así, El Cairo será una nueva chincheta en el mapamundi que sumar, sucesivamente y desde 2016, a París, Venecia, Londres, Atenas, Ginebra, Roma y El Vaticano, Bruselas y Brujas, Lisboa y Berlín.

Los objetos funerarios del faraón fueron descubiertos por las falleras mayores / Fernando Bustamante

El Gran Museo Egipcio, el espacio cultural más importante del mundo en este momento desde su inauguración. Apenas dos meses después de su puesta en marcha, ya ha recibido la visita de las embajadoras de la fiesta.

La visita se ha centrado fundamentalmente en las Salas de Tutankamón, las más conocidas y espectaculares. Allí, ambas han podido conocer el ajuar que acompañó en su tumba del Valle de los Reyes hasta que fueron descubiertas por Howard Carter. El climax ha sido el momento en el que ambas han ido viendo sucesivamente los elementos de la cámara funeraria, un sarcófago dentro de otro y sucesivamente, hasta encontrarse de frente con la Máscara Funeraria, considerada ahora mismo el objeto de arte más importante del mundo.

Ante la máscara funeraria de Tutankamón / Fernando Bustamante

Después, ambas han tenido una sesión de fotos para una perspectiva con las Pirámides de Giza. Durante la jornada del jueves aún quedan varias visitas a lugares muy emblemáticos de la civilización egipcia. Antes de, el jueves, y tras una última visita, enfilar el camino de vuelta a València, donde las esperan nuevamente los compromisos en forma fallera.

Imágenes para el recuerdo que se suman al álbum de Levante-EMV / Fernando Bustamante

La idea de Julián

Este viaje es muy especial, además, porque es resultado de una acción combinada de Levante-EMV y la firma de comercio digital wejoinlife, pero que tiene además su germen en una idea que, ahora mismo, cobra doble valor: la bombilla que se le encendió, a primeros de ejercicio, a Julián Carabantes, el que fuera entrañable presidente de la Agrupación del Marítimo y delegado en València de wejoinlife, que pensó que, dentro del acercamiento progresivo entre Egipto y València, la visita de las dos falleras mayores al reino de los faraones era un auténtico golpe de imagen.

Carmen y Marta, ante uno de los sarcófagos de Tutankamón / Fernando Bustamante

En ello están. Y Levante-EMV lo irá contando con el paso de las semanas y se sublimará finalmente en la versión papel del Extra de Fallas, que estará en los quioscos el 7 de marzo, el preludio siempre más esperado para acometer los días grandes de la fiesta. Todo ello, con el visto bueno, como siempre, del Ayuntamiento y la Junta Central Fallera.

Y lo que queda...

Quedan muchas sorpresas en Egipto, pero también lo están para completar la trilogía, siempre especial, de los reportajes falleros, en los que una fiesta Patrimonio Inmaterial de la Humanidad se combina con algunos de los tesoros más importantes que hay al alcance. En las próximas semanas, Carmen volverá a hacer las maletas, esta vez acompañada de la corte de honor, para hacer un viaje no menos sugerente por algún lugar de España. Y las infantiles tambien harán una excursión representativa de alguno de los tesoros o significados de la Comunitat Valenciana. De momento, Carmen y Marta transitan por las arenas del desierto.