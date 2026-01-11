Las falleras mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, han protagonizado la edición número diez de uno de reportajes más diferentes, por lo menos único en su género, que protagonizan las representantes de la fiesta de València. Lo hacen de la mano de Levante-EMV, que tiene ya tatuado en su ADN informativo la conveniencia de extender la imagen de la fiesta sobre espacios que, no hace tanto tiempo, serían inimaginables.

Esta constante ha llevado, tras otras experiencias anteriores, al destino más diferente. Diferente por poner un calificativo, porque también podía ser espectacular, audaz, único, inimaginable o, en cualquiera de los casos, sorprendente. Porque en esta ocasión, ambas han paseado su cargo e indumentaria por Egipto. Un primer flash informativo, publicado en su primer día de estancia, ya generó en la sociedad fallera una conmoción inimaginable. Los comentarios en las redes sociales crecieron exponencialmente. Porque no hay que engañarse, la trilogía de visitas de las embajadoras de la fiesta que auspicia Levante-EMV, pensando en el Extra de Fallas y en todos los recursos multimedia que dan color y contenido al prefallas de la ciudad son no ya todo un clásico, sino una fuente de curiosidad. Es ya una de las grandes apuestas del calendario: «Donde irán las falleras mayores de València en el viaje de Levante-EMV». De la misma manera que «Donde irán las cortes de honor en el viaje de Levante-EMV».

Egipto se suma al mapamundi de las Fallas en el Extra de Levante-EMV / FB

Eso ya llegara. Ahora, lo importante es que Carmen y Marta han vivido su particular odisea viajando a la tierra de los faraones. Porque faraones y desierto han sido el combo sobre el que ha gravitado el reportaje de este año.

Grandes momentos

Como momento, sin duda, ser agasajadas con una visita guiada por las principales salas del Gran Museo de Egipto, donde han visto una parte de los tesoros que el país ha ido recopilando, recuperando, ordenando y exponiendo en un contenedor cultural como no hay otro sobre la civilización antigua. Es uno de los grandes momentos que se recordarán , tras pisar ya los escenarios más insólitos y los paisajes más sugerentes.

Pero no solo el museo, claro. Las Pirámides también han tenido una doble visita. Una, para captar la fotografía de portada del mes de marzo. Y otro, ya de particular, para recrearse. Carmen y Marta han navegado por el Nilo, han visto y participado en las danzas tradicionales y han viajado hasta el pleno desierto.

A lo largo de las semanas, y sobre todo el 7 de marzo, sábado, Levante-EMV irá mostrando imágenes, en fotografía y en vídeo, y el relato final, de la visita. Museo, pirámides, arena, zoco, oasis, Nilo, se unirán a tantos lugares en los que una imagen reconocible en la sociedad valenciana se ha hecho visible.

Ambas dieron lo mejor de sí mismas para participar en la experiencia, que incluyó momentos insospechados, como un desplazamiento en 4x4 hasta el Valle de las Ballenas. Y como la vida no se para, al día siguiente, a pesar de la alta exigencia del reportaje, ya estaban nuevamente preparadas para más actos de la agenda.

Carmen y Nerea con el Papa Francisco / Divisione Produzione Fotografica

Diez años de viajes

Son diez años desde la primera salida, aquella en la que Alicia Moreno y Sofía Soler se acercaron a París. Desde entonces, la hoja de servicios de Levante-EMV no ha parado de crecer. Sucesivamente, Venecia, Londres, Atenas, Ginebra, Roma-El Vaticano, Bruselas-Brujas, Lisboa y Berlín. Con momentos memorables, pensados desde el momento que este diario entendió que «se pueden hacer más cosas». Y así, la figura que tanto dicen las Fallas que respetan y les representa, se ha asociado ora a la Torre Eiffel, ora al Coliseo, la Basílica de San Pedro o el Parlamento Europeo. La Plaza del Comercio o la Plaza de San Marcos. La Puerta de Brandenburgo o el paseo de las banderas de las Naciones Unidas. La Acrópolis o Trafalgar Square. Y ahora, la Esfinge o la Máscara de Tutankamón. Eso, con las cosas, porque con las personas, como bien se sabe a estas alturas, también: desde el Papa a Ursula von der Leyen, así como infinidad ya de embajadores en diferentes países o comunidades, como la de València en París, que desde que las fueron a visitar Alicia Moreno y Sofía Soler de la mano de Levante-EMV se ha vitalizado y desde entonces cuenta con la presencia de las salientes para su acto de exaltación. Todo ello, por la acción combinada junto al Ayuntamiento y la Junta Central Fallera, que siempre han creído en lo acertado de poner en valor una figura que, si no, se queda en sus habituales cuatro paredes. Y con el auspicio doble de la firma de comercio wejoinlife, con quien, la ayuda inestimable de Dahab Travel agencia de viajes del ejercito, que prestó toda la ayuda en forma de desplazamiento, gestiones y seguridad.

A partir de ahora, Levante-EMV pone su arsenal informativo al servicio de la causa. Y no ha podido hacerlo con una puesta en escena más sugerente. Que seguirá cumpliendo objetivos con el paso de las semanas y, después, de los años. Para que el álbum sea cada vez más rico.