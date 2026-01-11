Hoguera de Sant Antoni de València: horario del castillo y la "cremà"

El calendario festivo en la ciudad de València, ha tardado menos de una semana en cambiar de registro y señalar nuevamente una cita importante. Si el pasado lunes, la Navidad completaba su largo ciclo, la atención se centra ahora en la primera gran fiesta del año. Que siendo "de barrio", ha trascendido plenamente los límites y lo es de ciudad. Incluso podría decirse que de comarca y más allá, porque cuando llegue el día grande, la participarán traspasará todos sus límites.

Es la fiesta de Sant Antoni, cuyo día grande, la Bendición de Animales, llegará el sábado 17. Pero antes, este fin de semana, la Hermandad decidió trasladar una parte importante de su fiesta popular. Y esto incluye el otro elemento emblemático: la "cremà" de la hoguera.

Todo ello, sustanciado en el barri de Sagunt, en los alrededores de la calle Ministro Luis Mayans y Maximiliano Thous.

Será el remate a la jornada de este domingo, 11 de enero. A lo largo de la jornada se mantiene la feria animalista, con exhibición de perros, talleres y juegos para mascotas, a la que se puede asistir con los animales de compañía. ONGs, protectoras y asociaciones tienen su particular espacio, junto con espacios para comer y adquirir productos de artesanía y mercado gastronómico.

A las ocho de la tarde tendrá lugar la Procesión de Sant Antoni, cuya imagen recorre, flanqueada por antorchas, las calles del barrio al son de la música. El cortejo sale desde la Parroquia y recorre las calles acompañada por bailes tradicionales.

A las nueve de la noche, y una vez llegada la comitiva a pie de hoguera, se disparará un castillo de fuegos artificiales para, inmediatamente después, a las 21.10 horas, las antorchas convergen en la hoguera -formada por palés de armazón y restos de poda, coronada por el "porquet"- para que el primer fuego del año inicie su ritual.

La actividad volverá el viernes 16 por la noche con la apertura del "Porrat", instalado en la plaza San Juan Bosco y ya el sábado 17, desde las once, se celebra la bendición de animales.