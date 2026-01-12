Boro Peiró y Cuchita Lluch serán los mantenedores de las Falleras Mayores de València 2026
Los actos tendrán lugar el 30 y 31 de enero
La alcaldesa de València ha dado a conocer los nombres de los mantenedores de las exaltaciones 2026, a la vez que ha generado el primer encuentro formal con las protagonistas del evento, Carmen Prades y Marta Mercader.
El mantenedor de la fallera mayor de València será el comunicdor y presentador Boro Peiró y el de la infantil, la que ocupó el mismo margo en 1975, Cuchita Lluch. Serán los que pongan voz al discurso que forma parte del acto de imposición de las bandas acreditativas, y que tendrá lugar el 30 y 31 de enero.
Boro Peiró es responsable del programa "Gente de Fallas" en Onda Cero, donde empezó en el año 1996. Es y ha sido presentador de numerosos eventos falleros, tanto fuera como dentro de la Junta Central Fallera, en la que ha promovido la Gala de la Pirotecnia.
Cuchita Lluch también es un personaje muy conocido en la sociedad valenciana, muchos años después de ser fallera mayor infantil, un tiempo en el que coincidió con ser madrina de la Entronización de la Virgen de los Desamparados. En la actualidad, casada con el actor Juan Echanove, está vinculada sobre todo al mundo de la gastronomía.
Una vez desvelados los mantenedores, queda todavía por conocer los argumentos artísticos sobre los que girará la primera parte de los actos que tendrán lugar en el Palau de la Música.
