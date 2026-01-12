Los pasodobles "Carmen Prades" y "Marta Mercader" ya suenan
El Programa Oficial de Festejos se estrena con las piezas musicales dedicadas a las falleras mayores 2026
Se sabía que, una vez recogidos los adornos de Navidad, las Fallas 2026 cambian nuevamente de marcha y ya afrontan dos meses de actividad fallera que pasarán en un suspiro. Enero y Febrero son meses que, con efecto bola de nieve, la actividad se acelera. Porque, además, ya no hay interrupciones que la ralenticen.
Y prueba de ello es que este domingo se celebró el primer acto del Programa Oficial de Festejos. Desoxidado tras la aprobación por la asamblea de presidentes, aunque este acto, y los que quedan de enero, se iban a celebrar sí o sí tras aprobarlos el Ayuntamiento, forma indispensable, con veto o sin veto asambleario, para garantizar su celebración, pues, sobre todo en los próximos, hay que llevar a cabo contrataciones que, en buen gobierno, deben llevarse a cabo sí o sí.
El Programa de Festejos se ha inaugurado con un acto que, hasta ahora, tenía lugar en primavera. Y es un acto que nunca ha estado en el Programa Oficial y que podía haber continuado fuera del mismo y celebrarse sin problemas. Es el estreno de los pasodobles de las falleras mayores de València en ejercicio.
El cambio es sustancial y tiene una razón de ser: lo que se pretende es que estén ya a disposición de cualquier colectivo. Empezando por la propia Junta Central Fallera, que los podrá usar cuando sea necesario o en actos como la Entrada de Bandas y, especialmente, durante su desfile en la Ofrenda, además de que pueda quedar ya en el repertorio general para usarlo las bandas de música de las comisiones.
El caso es que la composición de pasodobles de forma oficial cumple ya 30 años desde que Alfonso Grau instaurara la oficialización de una pieza musical para cada fallera mayor e infantil de la ciudad.
