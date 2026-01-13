64 años de rapsodas falleros

Recitar una poesía y afinar tanto en la dicción como en la expresividad con la voz, sin ningún tipo de apoyo interpretativo más allá del que puedan permitir los brazos, porque el espacio lo marca el micrófono de pie. Y auténticamente a portagayola: a solas en el escenario ante la mirada del público asistente. Y ahí, medio centenar de niños -junto con veinte adultos- han participado en el Concurso de Declamación de la Junta Central Fallera.

Se trata de uno de los concursos más antiguos de las Fallas. Y en especial, para los niños. Ya existía veinte años antes de que se convocara el Teatre Infantil y es contemporáneo del de Presentaciones. Desgraciadamente, lleva ya años con una participación limitada, seguramente arrastrado por el empuje del teatro. Y el dato, si no lo confirma, sí da que pensar: para cuando las obras teatrales infantiles empezaban a coger fuerza, la Declamación se celebraba con una larga fase previa, del que salían los finalistas.

Ahora es una final directa, aunque la versión infantil aguanta lo suficiente como para proporcionar una tarde larga con su "finalísima". La destinada a adultos -los menores de edad que han pasado a la comisión de mayores y los senior- cumple este año su trigésima edición con una versión más reducida de la misma.

De Pere Borrego a Pilar Bernabé

A lo largo de la historia son muchos los falleros conocidos que han participado, y que han obtenido premios. Niñas que antes o después han pertenecido a la corte de honor, o que han sido notables en el Teatre Faller -hasta la actual delegada de gobierno, Pilar Bernabé, aparece en el palmarés cultivando sus incontestables dotes teatrales-. De entre las grandes dominadoras de la especialidad, en los últimos años ha destacado especialmente Sol Prior, ganadora tanto en modalidad infantil como, al dar el salto, en las categorías adultas.

El concurso se ha anunciado como edición número 64, aunque hay discrepancias respecto al archivo del 76 aniversario de la JCF, que marca el inicio en 1966, una edición copada por Na Jordana, incluyendo entre sus niños ganadores a su hasta ahora presidente, Pere Borrego Pitarch.

Ahora, los mejores recibirán las nominaciones a la espera de conocer los premiados. Los infantiles, en la Gala de la Cultura Infantil en el Teatro Principal. Los adultos, en la que se celebra en las Atarazanas y que engloba los premios de la Delegación de Cultura que no son teatro (Presentaciones, Literario, Declamación...) y que tendrá lugar el 19 de febrero.

Ganadores de 2025 Infantil Categoría A 1º: Marina Agustín Albertos (Félix Pizcueta – Cirilo Amorós) 2º: Sara Contell Tiburcio (Duque de Gaeta – Puebla de Farnals) 3º: Enrique Vela Izquierdo (Duque de Gaeta – Puebla de Farnals) 4º: Carla Costa Ríos (Santiago Rusiñol – Conde Lumiares) 5º: Sofía Barrios García (Duque de Gaeta – Puebla de Farnals) Infantil Categoría B 1º: Joan García Úbeda (Duque De Gaeta – Pobla de Farnals) 2º: Emma Llop Chicote, (Plaza del Árbol) 3º: Lucía Lizana Pavón (Ecuador Alcalde Gurrea) 4º: Lucía Roger García (Barrio San Isidro) 5º: Sofía Llibrer Portela (Duque De Gaeta – Pobla de Farnals) Categoría C 1º: Marta Loro González (Plaza Del Árbol) 2º: Carla Vidal Navarro (Venezuela-Agustin Sales) 3º: Altea García Guijarro (Olivereta – Cerda Y Rico) 4º: Aitana Tellez Ramos (Jacinto Labaila – Manuel Simo) 5º: Jaume Navarro Cantero (Ecuador Alcalde Gurrea) Categoría D (Juvenil) 1º: Salvador Fenoll Contreras (María Ros – Santo Tomas) 2º: Isabel Landete Bou (L'Eliana-Cid) 3º: Ana Terrero Gandía (L'Eliana-Cid) 4º: Enrique Villena Benlloch (Mont de Pietat) 5º: Borja García Úbeda (Duque de Gaeta – Pobla de Farnals) Categoría E (Senior) 1º: Alberto Mitjanas Fabregas (Fray J Rodríguez – Pintor Cortina) 2º: Eva María Guijarro González ( Olivereta – Cerdà y Rico) 3º: Mª Salud Benlloch Bolinches (Mont de Pietat) 4º: Yaiza Ramos Caballero (L'Eliana – Cid) 5º: Luna Soria Vera (Venezuela – Agustín Sales)