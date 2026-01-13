Una comisión de falla denuncia sentirse "perseguida" a base de multas por la limpieza

Con el Programa de Festejos aprobado y, por consiguiente, con el ejercicio ya bastante enfilado, el pleno de la Junta Central Fallera, el penúltimo del curso, se convirtió sobre todo en un gran tablón de anuncios sobre fechas a celebrar. Pero también dio tiempo para ser altavoz que cosas que pasan en la fiesta.

La más llamativa fue la que, a través del delegado Ángel Santamaría, comunicó la comisión de Vicente Sancho Tello-Chile, de quien este dijo sin tapujos que se considera "perseguida" por la revisión de la limpieza tras los actos falleros. "Desde hace cuatro y tres años llevan recibiendo multas y sanciones porque cuando hacían la revisión de la calle siempre les decían que aparecía sucia". Cuando acaban los actos nocturnos, las comisiones tienen que responsabilizarse de la limpieza de su zona de actividades. Es el motivo por el que, tantas veces, exhiben en sus redes sociales las fotos de las calles como una patena. Pero aquí no se lo explican. "Hace tres años pusieron una empresa de limpieza que, al acabar, van con sopladores y con un bulldozer y limpian la calle. Pero llega la persona que tiene que controlar esto" -en alusión al policía municipal- a las nueve de la mañana y, por el tránsito que haya, o por lo que sea, dice está sucia y los multan. Hasta fotos les han enviado de esa pretendida suciedad. Y este último año han vuelto a la carga. Y han llegado a recibir multas por todos los días: del 15 al 18. Pero sin especificarles qué es lo que se ha detectado. 1.500 euros les ha costado este año, sin llegar a término los recursos, pero sin recibir fotografías que lo corroboren". En definitiva, "se sienten indefensos porque reciben multas sin especificar el porqué". Ballester prometió investigar el tema "porque no es de mi departamento como sí que lo es, por ejemplo, las carpas". De momento, la comisión paga o tiene que pagar.

En el pleno se informó también que las Exaltaciones tendrán una capacidad más reducida, con más de un centenar de asientos perdidos por la instalación de las luces. Pero, de la misma manera, ha prometido que habrá menos presidentes en la zona posterior, al fondo del escenario, en el particular "gallinero", una queja permanente por parte de las comisiones.