Estos son los indumentaristas oficiales de las Fallas 2026

La Junta Central Fallera presentará este jueves los indumentaristas oficiales de falleras mayores y cortes de honor; es decir, los ganadores ganadores del concurso público, que antes del parón del verano ya estaba clarificado en su totalidad: corte y confección de los trajes, un total de 52, que llevarán la fallera mayor y la corte de honor de 2026, así como sus diferentes complementos. Es el resultado de una licitación que salió con un concurso de 104.030 euros al que se unió posteriormente el resto de complementos.

A lo largo de los últimos meses, y especialmente desde la elección de las falleras mayores, se ha ido produciendo el periodo primero de tomas de medias como postriormente de las pruebas. Todo ello con una fecha límite de entrega: el fin de semana del 30 y 31 de enero, las Exaltaciones, en las que se materializará el estreno.

Destaca entre las características de adjudicación del lote la repetición de una parte importante de los proveedores, aunque los cambios más notables son en la confección, no por entrada de empresas nuevas sino por el regreso de algunos talleres que, de esta forma, van entrando y saliendo. Montaña Caballero será este año la encargada de los trajes de manga de farol de las mayores; por definición, los más mediáticos.

Resurgir de la dana

Otra noticia no menos importante es el regreso de Compañía Valenciana de la Seda. Es, de alguna forma, un símbolo de regeneración, puesto que la empresa sufrió los rigores de la dana, que afectó directamente a sus telares. Hasta el punto de tener que convocarse una adjudicación rápida de los primeros trajes de las mayores, puesto que la mitad de ellos estaban ya confeccionados, a punto de ser enviados a los indumentaristas, cuando llegó la montaña de agua y lodo.

Presentación de las telas de la corte de honor infantil 2026, de Compañía Valenciana de la Seda /

Regresan de este modo con las telas de la corte infantil mientras que Sedería Tradicional Valenciana, que fue precisamente la que salió "al rescate" de semejante contingencia, se encargará de las mayores, permutando desde las infantiles que hicieron el año anterior.

Sedería Tradicional Valenciana presenta las telas de la corte de honor 2026 /

Las empresas que se encargarán de los diferentes artículos son las siguientes:

Telas de fallera mayor y corte mayor: Sedería Tradicional Valenciana

Telas de fallera mayor y corte infantil: Compañía Valenciana de la Seda

Espolín de la fallera mayor: Vives y Marí

Espolín de la fallera mayor infantil: Vives y Marí

Manteletas de los "Primeros Trajes": Hijas de Carmen Esteve

Manteletas de los "Segundos Trajes": Santos Textil

Zapatos: Creaciones Aurora

Creaciones Aurora hace los zapatos / Fotofilmax

Confección del Primer Traje de las Mayores: Montaña Caballero

Confección del Segundo traje de las Mayores: El Vestidor Faller

Confección del Primer Traje de las Infantiles: La Joia Indumentaristas

Confección del Segundo traje de las Infantiles: Amparo Fabra

Servicio de Posticería: Realce

Peinetas: Texor Indumentaria

Carmen, Marta y las cortes de honor ya conocen los aderezos que llevarán en su año fallero más importante /

Mantillas: Alan Indumentaria

Aderezos: Art Antic

Cancanes primeros trajes: Margarita Vercher

Cancanes segundos trajes: Ma-vi-Mar

Mavimar entrega los cancanes del traje Siglo XVIII /

Puntillas mayores: Santos Textil

Puntillas Infantiles: Azahar Textil

Pañolones: Mar de Seda

Calcetines: Elvira Bella

Bandas: Artesanía Llobe

Blusones: Mama Cose

Parkas: Feror

Joias: Isidro Calvete

Abanicos: Princesas con Abanico

Cuelga-abanicos: Mercería Rosa Tomás