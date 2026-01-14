Estos son los indumentaristas oficiales de las Fallas 2026
La JCF presentará este ueves los proveedores para confección, telas y complementos principales
La Junta Central Fallera presentará este jueves los indumentaristas oficiales de falleras mayores y cortes de honor; es decir, los ganadores ganadores del concurso público, que antes del parón del verano ya estaba clarificado en su totalidad: corte y confección de los trajes, un total de 52, que llevarán la fallera mayor y la corte de honor de 2026, así como sus diferentes complementos. Es el resultado de una licitación que salió con un concurso de 104.030 euros al que se unió posteriormente el resto de complementos.
A lo largo de los últimos meses, y especialmente desde la elección de las falleras mayores, se ha ido produciendo el periodo primero de tomas de medias como postriormente de las pruebas. Todo ello con una fecha límite de entrega: el fin de semana del 30 y 31 de enero, las Exaltaciones, en las que se materializará el estreno.
Destaca entre las características de adjudicación del lote la repetición de una parte importante de los proveedores, aunque los cambios más notables son en la confección, no por entrada de empresas nuevas sino por el regreso de algunos talleres que, de esta forma, van entrando y saliendo. Montaña Caballero será este año la encargada de los trajes de manga de farol de las mayores; por definición, los más mediáticos.
Resurgir de la dana
Otra noticia no menos importante es el regreso de Compañía Valenciana de la Seda. Es, de alguna forma, un símbolo de regeneración, puesto que la empresa sufrió los rigores de la dana, que afectó directamente a sus telares. Hasta el punto de tener que convocarse una adjudicación rápida de los primeros trajes de las mayores, puesto que la mitad de ellos estaban ya confeccionados, a punto de ser enviados a los indumentaristas, cuando llegó la montaña de agua y lodo.
Regresan de este modo con las telas de la corte infantil mientras que Sedería Tradicional Valenciana, que fue precisamente la que salió "al rescate" de semejante contingencia, se encargará de las mayores, permutando desde las infantiles que hicieron el año anterior.
Las empresas que se encargarán de los diferentes artículos son las siguientes:
Telas de fallera mayor y corte mayor: Sedería Tradicional Valenciana
Telas de fallera mayor y corte infantil: Compañía Valenciana de la Seda
Espolín de la fallera mayor: Vives y Marí
Espolín de la fallera mayor infantil: Vives y Marí
Manteletas de los "Primeros Trajes": Hijas de Carmen Esteve
Manteletas de los "Segundos Trajes": Santos Textil
Zapatos: Creaciones Aurora
Confección del Primer Traje de las Mayores: Montaña Caballero
Confección del Segundo traje de las Mayores: El Vestidor Faller
Confección del Primer Traje de las Infantiles: La Joia Indumentaristas
Confección del Segundo traje de las Infantiles: Amparo Fabra
Servicio de Posticería: Realce
Peinetas: Texor Indumentaria
Mantillas: Alan Indumentaria
Cancanes primeros trajes: Margarita Vercher
Cancanes segundos trajes: Ma-vi-Mar
Puntillas mayores: Santos Textil
Puntillas Infantiles: Azahar Textil
Pañolones: Mar de Seda
Calcetines: Elvira Bella
Bandas: Artesanía Llobe
Blusones: Mama Cose
Parkas: Feror
Joias: Isidro Calvete
Abanicos: Princesas con Abanico
Cuelga-abanicos: Mercería Rosa Tomás
