Suspendida la Gala de la Pirotecnia de las Fallas 2026

El descubrimiento del calendario pirotécnico -que empresas dispararán cada día en el ciclo de Fallas- tendrá que esperar unas horas más de lo esperado.

El fallecimiento de Ricard Pérez Casado y, por consiguiente, el decreto de tres días de luto oficial, con suspensión de los actos municipales, ha provocado que la Gala de la Pirotecnia, prevista para el viernes por la noche, se tendrá que trasladar a una fecha que aún no se ha confirmado pero que, en principio, on debe ser demasiado alejada en el tiempo. Será en ese momento cuando los profesionales de la pólvora sí que puedan reunirse en la convención anual, que este año llega a su vigésima edición.

De la misma forma ha quedado aplazada la Gala de la Indumentaria, que estaba prevista para el jueves 15, en la que las empresas encargadas de vestir a falleras mayores y cortes de honor hacen una presentación conjunta de cada uno de los componentes. Así mismo, se aplazan las últimas representaciones del Concurso de Teatro.

Aplazamientos persistentes

Las Fallas están viendo cómo actos, tanto oficiales como generales, se suspenden por causas de fuerza mayor. Y no solo por la pandemia de 2020, que retrasó el desarrollo de la fiesta durante un año y medio, sino por dos motivos más: las alertas meteorológicas -tanto las actuales como, por ejemplo, las del pasado mes de marzo y sobre todo, la dana, que pausó durante varias semanas la actividad- como por el luto oficial. Recientemente, tanto el del incendio de Campanar -que aplazó incluso la Crida- como el actual de Pérez Casado.