La última (y espectacular) versión del traje Falla Plaza del Pilar

Entre las no pocas particularidades que tiene la indumentaria tradicional valenciana hay alguna especialmente llamativa. Verbigracia: solo una comisión de falla dispone de una tela a su nombre, que solo se puede tejer para su fallera mayor. Es la falla de la Plaza del Pilar. En su momento, en 2006, se confeccionó un manto para la Virgen del Pilar de la iglesia del mismo nombre y otro para la Virgen de los Desamparados al año siguiente. A partir de ese momento se decidió que las máximas representantes de las comisiones tienen la prerrogativa de acudir a Sedica, empresa que dispone del cartonaje, elegir una combinación de colores, tejerse, transformarse en traje y lucirse como indumentaria propia. Solo ellas lo pueden llevar y no se comercializa.

La edición 2026 ha sido toda una evolución. En la "Festa per a Tots" del pasado mes de octubre, además de desvelarse el boceto de la falla, Leyre Güil hizo su particular "descoberta" para mostrar que el traje, en su versión 2025 es negro con un dibujo en color oro viejo. Un combo completamente diferente.

Quería negro y...

"Tenía claro que, en mi año de fallera mayor, quería un traje negro. Había visto el resultado de esta tela en colores oscuros y sabía que era bueno. Le di bastantes vueltas y sabía que elegir el negro iba a ser algo atrevido, pero me apasionaba la idea". Y llegó el momento: "en mayo, a los pocos días de ser nombrada fallera mayor, fui a Sedica y Eduardo (Martínez, uno de los responsables de la firma) me dijo que sería un acierto seguro. Me lo dijo también mi indumentarista, Vicente". Fue "una decisión arriesgada, tanto el fondo como el brocado, pero estoy muy contenta con el resultado". Surgido de "un poco intuición y otro poco, imaginación". El fondo, como queda dicho, en oro viejo, sin más concesiones que algún hilo con el color de fondo para destacar las flores.

La tela "Falla plaza del Pilar" de Sedica a lo largo de los años /

Y además... manga de farol

Novedad el color y novedad la forma del traje: "una manga de farol tradicional. Lo mismo, me pregunté que por qué no en esta tela, que es muy especial, que has soñado con llevarla algún día. Y porque el traje de farol es muy nuestro, de la fiesta fallera".

Lo ha combinado con un jubón negro "de mi madre, cuando fue fallera mayor infantil en 1983 y me lo he podido arreglar, lo mismo que las puntillas, que también son de ella de ese año y que ya las llevó mi hermana en 2019". La confección es de Vicente Santo Tomás y se complementa con manteletas de Artesanías Valencia y aderezo de Carmelo García.

Una pequeña gran historia que sucede en la intimidad de una casa y un casal. "El corte de tela lo recogí el mismo día que veía por primera vez el boceto de la falla. No podía sentirme más emocionada. Porque es muy diferente. Y conforme avanzó la confección más contenta he estado". Lo estrenó el día de la Festa per a Tots "que además fue el día de mi cumpleaños" y ahora lo usa en momentos muy especiales. En la semana fallera, uno que es dogma de fe: "el 17 por la mañana, en la recogida del premio".