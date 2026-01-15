El Congreso Fallero debate que haya fallero mayor

El Congreso Fallero se quedó sin votar uno de los puntos más interesantes que se han planteado: la posibilidad de abrir la cuestión de género a la figura de la fallera mayor de València. O, dicho de otra forma, que la representación honorífica de la comisión sea ostentada por una mujer o por un hombre, a deseo de cada comisión.

Lo defendieron el que fuera secretario general de la JCF, José Martínez Tormo, y la ex concejala de Compromís Pilar Soriano. El primero aseguró que lo que se pedía era "dejar la libertad a cualquier comisión, pensando que hoy en día los hombres no tienen un cargo honorífico, porque la presidencia no es representatividad, sino un cargo ejecutivo. Es dar libertad para poder elegir.

"Representante"

Pilar Soriano, en su enmienda, ni siquiera se refería a Fallera Mayor, sino a "Representante". "Es dejar el Reglamento abierto sin dejar a nadie fuera. Queremos un Reglamento para veinte años, moderno, capaz de adaptarse a la realidad. En ese sentido, la división de género está siendo, en la actualidad, una cuestión no tan fija como hasta ahora. Esta denominación, "Representante" quiere decir que cualquiera pueda ostentarlo".

Esto supone pisar un callo, y más en una sociedad tan conservadora en planteamientos. Porque si lo sencillo era dejar que cada comisión tome la decisión que considere, los turnos de réplica tuvieron respuestas de toda laya. Rafael Ferrando, por ejemplo, dijo que no porque "aparte de que no veo un hombre como fallera mayor, no veo el tema de un hombre con banda".

Vicent Almela fue hacia otros criterios: "Estamos hablando de la fallera mayor, un símbolo con historia, tradición y valor emocional. Pero hay que hacerse la pregunta: la apertura. ¿Debe el Reglamento Fallero garantizar la igualdad para ejercer el cargo? Basáis las enmiendas en la Igualdad. Pero no sois conscientes de la última sentencia del Tribunal Supremo de 2023 sobre este tema, suscitado en la fiesta de Moros y Cristianos: el capitán moro siempre ha sido un hombre, se propuso y el TS dice que la voluntad de regular la fiesta es la de los organizadores. Quizá estoy cerca de vuestra opinión, pero no se puede plantear como discriminatorio. Es ensalzar a la mujer y eso no es discriminación. Y en todo caso sería discriminación positiva a favor de la mujer". Y Miquel Ramón, aseguró que "si decimos que el representante puede ser un hombre por Constitucional, el expediente Unesco es anticonstitucional porque habla exclusivamente de mujer".

Algún comentario hizo desatar lo más nervios entre lo más cerril del búnker, pero el debate transcurrió en general sobre argumentos correctos. Pero en estas estaban cuando los funcionarios del Palau de la Música anunciaron que ya eran las diez de la noche y había que acabar la reunión.

Esto provoca un problema de orden: este jueves hay que volver sobre el tema, pero desde el principio, puesto que la interrupción invalida el debate y la votación.

De cualquier modo, el tema parece más que cantado: se votará en contra por abrumadora mayoría. Es decir, las comisiones no podrán ejercer la libertad de acción, sino que ya tendrán el no por adelantado.

Lo que, en la práctica, también quiere decir que las comisiones, como ahora, seguirán eligiendo fallero mayor -en la actualidad, la demanda es escasa en adultos- pero en la práctica, seguirá ejerciendo, aunque sin algunos de los privilegios, como desfilar destacado en la Ofrenda o estar incluido en el Libro Fallero.

Después llegará el mismo debate, pero con la infantil.