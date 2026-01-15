El Congreso rechaza el Fallero Mayor por abrumadora mayoría

La última sesión de la semana del Congreso Fallero retomó el debate donde lo había dejado: tratando de debatir -porque el sentido de la votación estaba claro de antemano- si se dejaba abierta la posibilidad de que el cargo representativo de las comisiones fuera accesible también para un hombre.

Con dos visiones: a favor, José Martínez Tormo, que habló de que era una oportunidad, de dejar todas las puertas abiertas para que las comisiones tengan libertad de elección, apelando a la modernidad de los tiempos. "Lo que sé es que el Reglamento no permite plantear ser fallero mayor. Porque dice que ha de ser una mujer. Si no lo abrimos, no lo podremos saber. Igual lo abrimos y no lo hay. Pues muy bien. Pero no hay capacidad, no hay opción. No es imponer, es simplemente abrir la puerta".

En contra, la reflexión de Vicent Almela: "Aunque a mi no me desagrada, ¿lo demanda la sociedad fallera?. Hay cosas que hace años que eran impensable, como no llevar un traje que no fuera el negro. Pero uno se lo puso, luego diez, luego cien y ahora es lo normal" (hasta el punto que, en este Congreso, seguramente, el traje negro quedará finalmente desterrado). Pero ese cambio fue de abajo a arriba. Aquí lo que se pretende es hacerlo de abajo a arriba"-

Se rescató, de la sesión anterior, el argumento -en contra- de una sentencia del Tribunal Supremo que da la prerrogativa a los organizadores (de una fiesta de Moros y Cristianos) de decidir que el Capitán sea solo hombre. Martínez Tormo lo quiso rebatir remitiéndose a la práctica: a "Alcoi, que desde 2024, permite que sus cargos sean, indistintamente, hombres y mujeres. Creo que estamos en las mismas condiciones que hace una fiesta muy marcada en una población muy marcada".

Y otro: se había aducido que si al abrir los géneros se lesionaría el expediente de la Unesco, que solo hace mención a la fallera mayor. Para entendernos: que el fallero mayor podría hacer perder la condición de Patrimonio de la Humanidad. Como redactor del expediente que lo fue, José Martínez Tormo, recordó que "el expediente es una foto fija del momento de la fiesta. La Unesco garantiza que cada organizador puede definir su fiesta. Si en 2015 tenía una fallera mayor mujer, pero si ahora decidimos que pueda ser hombre, la Unesco no dice nada. Nadie nos limita a hacer aquí lo que queremos definir. Si nos creemos la igualdad, debemos abrir las puertas y dejar a cada uno la libertad de elección".

Y luego fue el turno a la ex concejala Pilar Soriano, en términos parecidos, habida cuenta que es de la falla Borrull-Socors, la primera que, en el Cap i Casal, tuvo fallero mayor. "Porque hay que hacer un Reglamento adecuado a la realidad". Eliminando el concepto "Fallera Mayor" y denominándolo "Representante" que "nos engloba a todos". "La cuestión de género va mucho más allá del nombre. Cuando rellenas un formulario puedes incluso ni siquiera decir tu género. Esta es la realidad de nuestra sociedad".

"Solo que una persona lo quisiera, habría que considerarlo. Y la administración debe velar de satisfacer las demandas". Se apeló a quitar el polvo al Reglamento, a no estancarse o a que es, simplemente, dejar abierta la posibilidad.

Estos argumentos se escucharon con pocos turnos en contra más allá de dejar claro que la idea no convencía para nada. Si al tradicional inmovilismo se le unía que los ponentes han ocupado cargos municipales con Compromís, el tema estaba llamado al descarte desde antes de empezar el partido. Y así fue. Y por si quedaba alguna duda, el resultado: 15 votos a favor y 144 en contra.

Lo mismo pasaría después al suscitarlo con los cargos infantiles, con un resultado similar: 11 contra 116. La revolución, la modernización o, simplemente, la opción, tendrá que esperar. Pero no hay que engañarse: las comisiones que quieran elegir fallero mayor podrán seguir haciéndolo. Como los tres casos que se han dado en la ciudad, aunque sin salir en foto en el Libro Fallero.