Fallece repentinamente el artista Juan Alberto Navarro Guijarro

El artista Juan Alberto Navarro ha fallecido repentinamente a los 59 años de edad. Es una noticia que ha sorprendido a aquellos que compartían profesión con él y a las comisiones con las que había trabajado o seguía haciéndolo.

Artista "foguerer", su trayectoria había empezado en el taller de su primo Paco Juan -el número uno de la fiesta en los años noventa- y fue a partir de 1992 cuando empezó a plantar como taller propio. En las Hogueras alcanzó su mejor momento cuando, en 1999, logró el primero premio de la Sección Especial Infantil y el Ninot Indultat en la comisión de Florida Portazgo.

Además de ser habitual en juntas locales, también había desarrollado una larga trayectoria en València. Allí plantó unas pocas fallas grandes: cinco, entre San Ignacio de Loyola, En Plom-Guillem de Castro y Ausias March-Na Robella.

Falla grande de En Plom de 2015 / Moisés Domínguez

Cazador de primeros premios

Pero fue mucho más habitual en infantiles. Ahí, su producción estaba caracterizada por el éxito: de 35 fallas, casi la mitad, 16, acabaron en el podio, incluyendo siete victorias. De ellas, cinco en En Plom. Fue uno de los grandes pioneros del modelado 3D, del que servía también a otros artistas.

Ayuda para acabar las fallas contratadas

Precisamente, para esta comisión -que era la suya emblemática en el Cap i Casal- había vuelto a contratar en 2026. El maestro mayor del Gremi d'Artistes Foguerers ha anunciado que van a realizar "todas las gestiones necesarias para que los contratos de Fallas que tenía nuestro compañero se puedan llevar a buen término".