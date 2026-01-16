Las Falleras Mayores de las comisiones tendrán que ser mayores de edad

Los debates del Congreso Fallero dejan, para cuando el Reglamento entre en vigor -tardará, entre unas cosas y otras, más de un año- una novedad muy importante en lo que es la organización de las comisiones y de su cargo representativo.

Los ponentes descartaron que el cargo sea ocupado por un hombre. Pero al mismo, ahora nuevamente femenino de forma exclusiva, se le impone un mínimo de edad.

Solo podrán ser falleras mayores aquellas que estén integradas en la comisión adulta. Es decir, mayores de 18 años. Así lo plantearon Carmen Boscá y Luis Fortuny. Se apeló a dos motivos. Por una parte, el análisis de la realidad actual, en el que ya casi no quedan falleras mayores menores de 18 años. Pero, sobre todo, por una cuestión jurídica: por el carácter de menor de edad de la representante y las responsabilidades que se generan y suscitan. Esta decisión supone generalizar una norma que está, o puede estar, en los estatutos internos de cada comisión o incluso en el derecho consuetudinario de cualquiera de ellas.

No deja de ser sorprendente, por ejemplo, que los responsables de las delegaciones de infantiles deben presentar un certificado que acredite su ausencia de antecedentes penales y, sin embargo, un presidente o presidenta adulto no tiene ninguna salvaguarda, ni a favor ni en contra, si acompaña a una menor; es decir, una fallera mayor que tenga entre 14 y 18 años. Algo que, ahora mismo, supone una desprotección tanto para las representantes como para las presidencias.

Estas edades eran, en su día, totalmente habituales. Cuando ser fallera mayor era lo más parecido a una "puesta de largo" con la que se le daba la bienvenida a la mayoría de edad. De hecho, también ha habido falleras mayores de València y cortes de honor; es decir, al año siguiente, menores de edad. Los tiempos han cambiado y una menor de veinte años ya es ahora, pro definición, una rareza. La fallera mayor de València de este año, Carmen Prades, está, con 25 años, en una edad estándar, pero que habría sido impensable en los años ochenta. En la actualidad, la tipología de falleras mayores es de mujeres más mayores, en plena carrera universitaria o ya en el mercado laboral.

Si hay alguna que tenía previsto ser fallera mayor con menos de 18 años, tendrá que acelerar a serlo el próximo año o, directamente, esperar a la mayoría de edad.

Las Musas y similar... siguen prohibidas

También se sometió a votación un artículo que prohibe la ostentación de cargos diferentes a Falleras Mayores (musas, reyes y similar). Todas las enmiendas se rechazaron. Y puede parecer una tragedia, habida cuenta las numerosos cargos que hay en las comisiones de este tipo. Pero la prohibición ya existe en el actual Reglamento. Dicho de otra forma: seguirá estando prohibido pero cada comisión, en su casal, seguirá haciendo lo que le plazca.