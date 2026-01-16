Una "mascletà aérea" inaugura este sábado el calendario pirotécnico de las Fallas 2026

"La Gala del Foc" es el nombre del espectáculo con el que quedará inaugurado el programa pirotécnico de las Fallas 2026. Será el previo a la Gala de la Pirotecnia y correrá cargo de Caballer FX.

Este disparo se instauró hace dos años con el nuevo formato de la Gala, en la que se desvela el calendario pirotécnico. En los dos primeros ejercicios tuvo lugar en la Alameda. Ahora se marcha nuevamente al Jardín del Turia, pero a la altura de Nuevo Centro, condicionada por el lugar en el que tiene que lugar la gala, que es en Novotel. Este establecimiento dispone de una espectacular terraza, desde la que la comitiva lo contemplará, mientras que el público en general lo podrá hacer a pie de calle.

En principio iba a ser un disparo eminentemente nocturno, porque la Gala iba a ser el viernes por la noche. El evento se suspendió por el luto en honor a Ricard Pérez Casado. Por ello, ahora es este sábado, 17 de enero, a las 13.45 horas.

"Color y potentes efectos"

Caballer FX su "mascletà aérea" con color y "potentes efectos sonoros" e invita al público a asistir a un espectáculo "dinámico e intenso, que no te puedes perder".

El Tramo III del Jardín del Turia no es un lugar extraño para la pirotecnia. Durante años albergó un disparo que, también de carácter diurno, remataba la inauguración de la Exposición del Ninot, cuando ésta se celebraba en la plaza exterior de Nuevo Centro.