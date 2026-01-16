El Plan de Protección de las Fallas contempla hasta diez riesgos diferentes en los disparos pirotécnicos

El Protocolo de Actuación Municipal ante los disparos pirotécnicos de Fallas contempla hasta diez riesgos inherentes a los mismos, que van desde las avalanchas a los atentados. El amplio informe requiere tener todas las posibilidades abiertas como planteamiento teórico. Esta enumeración forma parte del plan preventivo que, en forma de avance, han realizado ya el Ayuntamiento de cara a los festejos que tendrán lugar en los próximos dos meses y que empiezan el sábado, con el disparo pirotécnico previo a la Gala de la Pirotecnia en el Tramo III -a la altura de Nuevo Centro-.

Los riesgos que se contemplan son los propiciados por la alta concentración de personas, que son caídas, lipotimias y crisis de ansiedad, intoxicaciones etílicas, problemas sanitarios y avalanchas. Esta última es la más sensible, como quedó demostrado en las pasadas fiestas, en las que se vivieron momentos de verdadera tensión tras la "mascletà" del 15 de marzo.

En este tipo de planes hay que cubrir todas las alternativas posibles y por eso se señalan los que son de carácter policial. Esto incluye los que sí que se han producido (robos y vandalismo) y los que no: "amenaza de bomba, atentados y problemas desorden público". Por último, también se señalan los riesgos por "Fenómenos Meteorológicos Adversos" -sustanciados actualmente en suspender los disparos con Alerta Amarilla, riesgo de inundaciones -en zona inundable- y hasta riesgo sísmico.

Nueve tipos de personal

Hasta nueve tipos de personal interviene en estos espectáculos en materia de seguridad y organizador: Director de Protocolo, Directo del Puesto de Mando Preventivo, Personal de la entidad organizadora (del Servicio Municipal Organizador), Policía Local, Departamento de Bomberos, Prevención, Intervención en Emergencias y Protección Civil), Mantenimiento, Atención Sanitaria, Empresa Pirotécnica y Voluntariado de Protección Civil.

El plan incide especialmente en el traslado, descarga y montaje de los artificios pirotécnicos, en las medidas de seguridad, especialmente en la expresa necesidad de que nadie, absolutamente nadie, no acreditado, pueda acercarse a la zona de fuegos. Pero también prevé la forma de comunicarse y actuar ante un caso de emergencia.

Se establece la necesidad de abrir vías de emergencia, libres de público, para la salida de vehículos de emergencia y las de evacuación, para el público. En el caso de las "mascletaes" municipales, las primeras, las destinadas para salir a toda velocidad hacia los hospitales, son Sangre, Garrigues, Barcas, Pintor Sorolla, Marqués de Sotelo y San Pablo. Y las que derribarían sus vallas para desagüar el público serían Periodista Azzati, Lauria, Pascual y Genís, En Llop, Cotanda, Barcelonina y San Fernando.

Al tratarse de un avance, aún no se señalan los hospitales que están preparados. Pero, por ejemplo, en el caso de los castillos de Fallas irían a La Fe si el caso es en la zona de Monteolivete o al Clínico si es en Alameda. Centros que se repiten en el caso de los castillos de las Exaltaciones.