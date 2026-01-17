Programa de Fallas para el 17 y 18 de enero. Empieza el último gran concurso

El mes de enero llega a su ecuador y en el calendario de las Fallas 2026 aparecen nuevas citas, previas a la gran batería de festejos que, sobre todo a partir de las Exaltaciones, se irán acumulando en cascada.

En esta ocasión se producen dos estrenos importantes: en el calendario pirotécnico y en el último gran concurso.

Vamos por partes: este sábado, a las 13.45 -si las condiciones meteorológicas lo permiten, que en principio parece que sí-, el Jardín del Turia a la altura de Nuevo Centro, acogerá el primer disparo del ciclo. Es el que acompaña, con carácter público, a la Gala de la Pirotecnia, que se celebra en Novotel, lo que permitirá a la comitiva contemplarlo desde el privilegiado emplazamiento de su terraza. Caballer FX es la empresa responsable de este primer encendido de mecha, reconvirtiendo en parte el que debía haberse disparado la noche anterior, y aplazado por los días de luto oficial.

Así mismo, se pone en marcha el último gran concurso de que no es en los días de Fallas o relacionados con los monumentos o la iluminación: el concurso de Presentaciones. "Se pone en marcha" teniendo en cuenta que Carrera Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch ya participó a finales de noviembre. Pero en los próximos fines de semana, incluyendo sesiones dobles, las comisiones que entienden este acto como una representación teatral, ponen en escena a sus mejores actores para desarrollar el "a propósit".

Y Kubalita, y Una de Primera...

Y las comisiones no están cruzadas de brazos. Las semanas culturales se distinguen por su originalidad de programa. Y este domingo, por original, conviene destacar a Pianista Martínez Carrasco-Eslida, que convoca para asistir a una charla que impartirá una auténtica histórica del fútbol femenino: Carmen Arce “Kubalita”, la primera portera de la selección española. Una auténtica pionera del fútbol femenino en los albores de los años setenta con el Racing de València y el Marcol.

La Federación de Primera A completa su serie de actos (tras La Primera en la Frente, la presentación conjunta de bocetos y La Primera Ofrenda del Año) con la entrega del premio Una de Primera, con el que distingue a una mujer que haya destacado en cualquier ámbito de relevancia. Este año es para la catedrática de Matemática Aplicada Rosa María Donat, “en reconocimiento a una brillante trayectoria profesional en España y fuera de ella, marcada por el compromiso con el conocimiento, la investigación y la innovación”. Será este domingo en el casal-espacio de La Nova de Benicalap.

Actos principales del fin de semana

Sábado, 17 de enero

10 h. En adelante: en Costa y Borrás-Agustina de Aragón, Maratón de Futbolín Adulto y Juvenil de la JCF

13.45 h. En el Tramo III del Jardín del Turia (frente a Nuevo Centro), espectáculo pirotécnico de Caballer FX con motivo de la Gala de la Pirotecnia

18 h. Concurso de Presentaciones Infantiles de la JCF. Cádiz-Cura Femenía (Casal Duque de Gaeta)

19 h. En la Sala Olympia, Gala del Centenario de Creu i MIslata

Domingo, 18 de enero

Toda la mañana. En la Plaza de Manises, Balls al Carrer.

Primado Reig-Vinarós / Avenida del Oeste / Carrera Malilla-Isla Cabrera / San Vicente Marvá / Alta-Santo Tomás / Plaza de la Morería / San Rafael-Antón Martín

10 h. en adelante: en Costa y Borrás-Agustina de Aragón, Maratón Infantil de Futbolín

11 h. En el Centro del Carmen, presentación de los bocetos de la Agrupación del Carmen

12 h. Concurso de Presentaciones de la JCF. Doctor Olóriz. Salón Parroquial de Torrent

12.30 h. En San Miguel de los Reyes, presentación de los bocetos del Sector Patraix

11.30 h. Concurso de Presentaciones Infantiles de la JCF. Reino de València-Duque de Calabria (Colegio del Pilar)

12 h. En Pianista Martínez Carrasco-Eslida, charla de Carmen Arce “Kubalita”, pionera del fútbol femenino.

17 h. Concurso de Presentaciones Infantiles de la JCF. Cra. San Luis-Doctor Waksman (Salesianos San Juan Bosco)

19 h. En La Nova de Benicalap, entrega del premio Una de Primera, de la Federación de Primera A, a Rosa María Donat