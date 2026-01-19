Las Fallas se suspenden por segunda vez en una semana

La Junta Central Fallera ha anunciado la suspensión de la Gala de la Indumentaria y de dos de las representaciones del concurso de teatro que quedaban por celebrarse. La suspensión se debe a los tres días de luto oficial decretado tras el accidente de ferrocarril de Córdoba.

Se trata, de este modo, de la segunda suspensión de estos actos. El Ayuntamiento suspende su actividad oficial y esto se extiende a lo que convoca la Junta Central Fallera, al tratarse de un Organismo Autónomo Local.

Podían suscitarse dudas con el concurso de teatro, porque al mismo no asisten autoridades, pero al depender del OAM, se considera parte del mismo. Este lunes tenía que haber actuado Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina y el martes, el Barrio de San Isidro. Incluso la última, Sevilla-Denia, ya se había tenido que trasladar al 26.

De hecho, dada la magnitud de la tragedia, la pausa de los actos se intuye que se habría producido incluso aunque no fueran actos municipales.

Había empezado a montarse

La Gala de la Indumentaria había empezado a montarse este lunes por la mañana después de que estuviera previsto celebrarse el pasado jueves. Ese primer aplazamiento se produjo por otro luto oficial: el de Ricard Pérez Casado.

La JCF ha anunciado que las nuevas fechas se darán a conocer en breve. En ambos casos están condicionados por la disponibilidad de los espacios: el Teatro Rambleta y el Palacio de la Exposición.